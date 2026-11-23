Il freddo sta piano piano raggiungendo tutta Italia, con già numerose famiglie che hanno acceso i termosifoni: c'è però un errore da non fare, altrimenti si rischia di pagare molto di più.

Il freddo sta piano piano raggiungendo tutta Italia, con già numerose famiglie che hanno acceso i termosifoni: c’è però un errore da non fare, altrimenti si rischia di pagare molto di più. Ecco tutti i dettagli.

Termosifoni, l’errore da non fare: si rischia di pagare di più

In molte regioni fa già molto freddo, con le temperature che sono prossime a calare un pò su tutta la penisola, visto l’arrivo del freddo artico dalla Scandinavia, che nei prossimi giorni ci darà il primo assaggio dell’inverno.

I termosifoni, però, specie al Nord, sono già accesi in tantissime case. C’è però un errore che si fa molto spesso ma che si dovrebbe evitare, in quanto non fa altro che far gonfiare le bollette. Quando si rientra in casa e fa molto freddo, viene spontaneo girare la manopola del termosifone al massimo, ovvero sul 5 ma, attenzione, fare ciò non significa scaldare più in fretta la stanza ma chiedere all’impianto una temperatura più alta che fa lavorare molto di più la caldaia, aumentando, quindi i consumi.

I numeri infatti non indicano la potenza, ma la temperature da raggiungere. Se ad esempio il soggiorno è freddo e la valvola è già aperta, girare la manopola da 3 a 5 serve specialmente a far sì che il radiatore continui a scaldare oltre la temperatura scelta. È proprio questa scelta che a lungo andare può pesare sui consumi e far arrivare bollette ancora più salate: più la temperatura interna sale rispetto a quella esterna, più calore la casa disperde e più energia occorre per mantenere quel livello.

Termosifoni: le temperature consigliate

Prima di vedere qual è la temperatura consigliata da mantenere in casa anche per abbassare i consumi, facciamo un riassunto delle manopole:

Il livello 1 corrisponde a 12-13 gradi; Il livello 2 tra i 15 e i 16 gradi; Il livello 3 tra i 19 e i 20 gradi; Il livello 4 corrisponde a 22-23 gradi; Il livello 5 a 25 o più gradi. La temperatura consigliata dei termosifoni in inverno è di 19-20 gradi. Inoltre il peso della temperatura sui consumi è quantificato dalle stime dell’Enea, con ogni grado in più rispetto ai 19-20 gradii comporta un aumento dei consumi energetici tra il 7% e il 10%.