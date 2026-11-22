Cdp e Poste Italiane approvano il nuovo accordo sul Risparmio Postale 2027-2030. Ecco le novità previste e cosa cambia per i risparmiatori.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Poste Italiane hanno approvato i principali termini del nuovo accordo sul Risparmio Postale per il quadriennio 2027-2030. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra i due gruppi, con nuovi investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione, e a rendere i prodotti postali più attrattivi anche per i risparmiatori più giovani.

Il via libera è arrivato dai consigli di amministrazione di Cdp, che si occupa dell’emissione dei prodotti, e di Poste Italiane, che ne cura la distribuzione.

L’obiettivo è affrontare le sfide dei prossimi anni e favorire il ricambio generazionale, mantenendo la sostenibilità del Risparmio Postale e rafforzandone il ruolo nell’economia italiana.

L’accordo riguarda una delle forme di risparmio più diffuse nel Paese, che comprende Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali, entrambi garantiti dalla Repubblica italiana. Al momento, però, non sono state comunicate nuove condizioni economiche per i prodotti destinati ai clienti.

Libretti e Buoni Fruttiferi: quanto vale il Risparmio Postale

Il Risparmio Postale rappresenta una delle principali fonti di raccolta per Cassa Depositi e Prestiti, che utilizza queste risorse per finanziare progetti a sostegno dei territori, delle imprese e delle infrastrutture, contribuendo agli investimenti nell’economia reale.

Secondo i dati riportati nella comunicazione, i Libretti di Risparmio raccolgono circa 97 miliardi di euro, mentre i Buoni Fruttiferi Postali raggiungono un valore complessivo di circa 234 miliardi.

Si tratta di prodotti che da oltre 150 anni accompagnano le famiglie italiane e che, nel complesso, sono scelti da più di 27 milioni di clienti.

Il nuovo accordo prevede obiettivi di crescita della raccolta netta, cioè un aumento delle somme che entrano nel sistema rispetto a quelle che vengono ritirate. La collaborazione tra Cdp e Poste Italiane sarà quindi orientata anche a incentivare nuovi investimenti e a favorire il rinnovo dei Buoni in scadenza.

Per il servizio di raccolta e gestione dei Libretti e dei Buoni, Poste Italiane riceverà una remunerazione annua compresa tra un minimo di 1,55 miliardi e un massimo di 1,95 miliardi di euro, in base alle condizioni previste dall’accordo e al raggiungimento degli obiettivi concordati. Se saranno centrati i risultati di raccolta e i premi previsti, la remunerazione media annua attesa sarà di circa 1,9 miliardi.

Tecnologia, intelligenza artificiale e nuovi prodotti: le novità in arrivo

Tra le principali novità previste per il quadriennio ci sono maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione. L’accordo punta anche allo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, che potranno essere utilizzate per migliorare l’assistenza ai risparmiatori e rendere più semplici i processi di gestione dei prodotti.

L’obiettivo è offrire servizi più efficienti e raggiungere una platea più ampia di clienti, con particolare attenzione ai giovani. Per farlo, Cdp e Poste Italiane prevedono iniziative promozionali, nuovi strumenti di comunicazione e prodotti pensati per attirare nuova liquidità e incentivare il rinnovo dei Buoni Fruttiferi Postali in scadenza.

Il programma punta quindi a rinnovare il Risparmio Postale, adattandolo ai cambiamenti del mercato e alle esigenze delle nuove generazioni, senza abbandonare la sua tradizionale funzione di strumento di risparmio.

L’accordo diventerà effettivo con la sottoscrizione della convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione dei Buoni appartenenti alle serie trasferite al Mef.

Per i risparmiatori, al momento, non cambia nulla: non sono stati annunciati nuovi tassi, nuove durate o modifiche alle condizioni dei Buoni e dei Libretti già sottoscritti. Le eventuali nuove offerte e le condizioni economiche saranno comunicate successivamente.