La COP31 di Antalya si conclude con un fallimento dei negoziati e senza un accordo globale per contrastare il cambiamento climatico. A dividere le delegazioni è soprattutto il mancato riferimento all’abbandono dei combustibili fossili, con l’Unione europea che si oppone alla bozza presentata dalla presidenza turca. Dura la reazione del segretario generale dell’Onu, António Guterres.

COP31 di Antalya, salta l’accordo sul clima: nessuna intesa sull’abbandono dei combustibili fossili

Dopo due settimane di negoziati e circa 90mila partecipanti arrivati da tutto il mondo, la conferenza delle Nazioni Unite non è riuscita ad approvare la Cover Decision, il documento che avrebbe dovuto stabilire una linea comune tra gli Stati.

A far saltare l’intesa è stato soprattutto lo scontro sull’inserimento di un riferimento esplicito all’abbandono dei combustibili fossili. Da una parte l’Unione europea, insieme a Regno Unito, Norvegia, Panama, Isole Marshall e Paesi meno sviluppati, ha rifiutato di sostenere una bozza priva di un impegno concreto in questa direzione. Dall’altra si sono schierati Arabia Saudita, Russia, India e il Gruppo Africano, contrari a una posizione che avrebbe potuto compromettere i rispettivi interessi energetici.

La Cina ha invece mantenuto un atteggiamento più defilato.

La proposta presentata dal presidente della COP31, il ministro turco dell’Ambiente Murat Kurum, non conteneva riferimenti diretti a petrolio, carbone o combustibili fossili. Il testo prevedeva invece obiettivi legati alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica (Ccs), una tecnologia sostenuta dai Paesi produttori di petrolio e gas per contenere le emissioni industriali. Una soluzione giudicata insufficiente da Bruxelles, che temeva potesse favorire il mantenimento delle fonti fossili.

Il ministro irlandese Darragh O’Brien, intervenuto a nome dell’Unione europea, ha spiegato: «Non appoggeremo una decisione o un atto che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico». Anche il tentativo di mediazione, con un richiamo agli impegni della COP28 di Dubai del 2023, non è bastato a superare le divergenze. Il documento, che richiedeva l’unanimità, è stato quindi respinto. «Capisco che c’è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata», ha dichiarato Kurum, escludendo la presentazione di una nuova bozza. È così tramontata anche la proposta turca di portare al 35% l’elettrificazione dei consumi energetici entro il 2035.

COP31, Guterres deluso dal fallimento dei negoziati: «La crisi climatica non aspetterà»

La mancata intesa ha provocato la reazione del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha espresso tutta la propria insoddisfazione per l’esito della conferenza. «Sono profondamente deluso dal fatto che la COP31 si sia conclusa senza un consenso su un risultato complessivo», ha dichiarato, condividendo la frustrazione di chi si aspettava risposte più incisive dai governi. Il numero uno dell’Onu ha ricordato che l’assenza di un accordo non modifica le evidenze scientifiche: le temperature continuano a raggiungere livelli record e gli eventi meteorologici estremi diventano sempre più intensi, mentre il pianeta si avvicina pericolosamente alla soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Guterres ha inoltre individuato nei combustibili fossili una delle principali cause della crisi, criticando gli interessi economici che ostacolano la transizione energetica: «Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo». Il suo monito è chiaro: «Non possiamo spegnere l’incendio continuando a gettarci benzina sul fuoco». Il segretario generale ha quindi invitato i governi a riprendere gli impegni già assunti, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili, il contrasto alla deforestazione e la riduzione delle emissioni di metano. Centrale anche il tema della giustizia climatica: i Paesi più ricchi dovranno rispettare le promesse economiche e aumentare i finanziamenti destinati all’adattamento, sostenendo le nazioni più vulnerabili.

Delusione anche in Italia, dove il mondo ambientalista e le opposizioni hanno criticato il risultato del vertice. Enrico Giovannini, di Asvis, ha osservato che «la politica doveva fare di più», mentre Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha commentato: «Hanno vinto i petrodollari». L’ex ministro Sergio Costa, esponente del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che chiederà al governo di riferire in Parlamento sulla posizione assunta dall’Italia durante i negoziati. Una richiesta condivisa anche da Ernesto Ruffini, di Più Uno. Per Annalisa Corrado, del Partito democratico, invece, «meglio nessun accordo che un accordo contro il clima». Nessun commento è arrivato dalla maggioranza.

Guterres ha infine rivolto un appello a giovani, scienziati, popoli indigeni e movimenti ambientalisti, invitandoli a continuare a fare pressione sulle istituzioni: «Continuate a diffondere i fatti, continuate ad alzare la pressione». La battaglia per il clima, ha ribadito, non può fermarsi davanti alle difficoltà della diplomazia.