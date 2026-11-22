Indonesia, incendio in una fabbrica di dolci: almeno sei morti e decine di di...

Indonesia, incendio in una fabbrica di dolci: almeno sei morti e decine di di...

Incendio in una fabbrica di dolciumi in Indonesia: recuperati sei sacchi per cadaveri, 42 dipendenti risultano dispersi e proseguono le ricerche.

Un violento incendio è divampato in una fabbrica di dolci nella provincia di Banten, a ovest di Giacarta, in Indonesia. I soccorritori hanno recuperato almeno sei sacchi per cadaveri, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Il rogo ha devastato lo stabilimento dell’azienda Fonua Agung Mulia, nel distretto di Serang, a circa 50 chilometri dalla capitale.

Le operazioni di ricerca sono proseguite dopo che le fiamme sono state domate, ma l’accesso agli edifici produttivi e agli uffici è stato inizialmente limitato per consentire il raffreddamento della struttura e verificare che non ci fossero ulteriori rischi per le squadre di emergenza.

Il bilancio delle persone coinvolte è ancora in fase di aggiornamento.

Le autorità stanno cercando di ricostruire quanti dipendenti si trovassero all’interno dello stabilimento al momento dell’incendio e di rintracciare quelli di cui non si hanno ancora notizie. Nel frattempo, alcuni familiari si sono radunati davanti alla fabbrica, in attesa di informazioni sui propri cari.

Incendio in una fabbrica di dolci: le ricerche tra le macerie e il bilancio dei dispersi

Secondo gli ultimi aggiornamenti della polizia indonesiana, dei 54 dipendenti registrati nello stabilimento, 42 risultano ancora dispersi. Undici persone sarebbero riuscite a tornare a casa, mentre un dipendente è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Le squadre di emergenza sono uscite con sei sacchi per cadaveri dall’area interessata dall’incendio.

Le autorità stanno lavorando insieme all’azienda e alle famiglie per verificare la posizione di tutti i lavoratori che potrebbero trovarsi all’interno della fabbrica al momento dello scoppio del rogo. Le operazioni di ricerca e di evacuazione nelle aree di produzione e negli uffici dovranno proseguire una volta completato il raffreddamento e quando gli edifici saranno dichiarati sicuri.

L’incendio è divampato intorno alle 16:30 di sabato, ora locale, quando lo stabilimento era ancora operativo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, al momento del loro arrivo la struttura era già avvolta dalle fiamme. Il rogo è stato domato soltanto alle 6:30 di domenica mattina, dopo diverse ore di intervento.

Le immagini riprese dall’alto mostrano un edificio gravemente danneggiato, con parti del tetto crollate e ampie zone annerite dal fuoco. I filmati diffusi dalle autorità di soccorso documentano anche il lavoro delle squadre impegnate a setacciare i resti della fabbrica.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. L’agenzia locale per la gestione delle catastrofi ha comunicato che sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine delle fiamme e verificare anche il funzionamento dei sistemi di sicurezza dello stabilimento.

La fabbrica Fonua Agung Mulia si presenta come una realtà appartenente al gruppo alimentare indonesiano Unifam, attivo nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande.