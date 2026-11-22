Dymer e Vyshneve colpite da droni russi: vittime e feriti

Dymer e Vyshneve colpite da droni russi: vittime e feriti

Attacchi con droni russi nella regione di Kiev domenica: a Dymer parte di un palazzo è crollata, a Vyshneve un negozio è stato colpito.

Domenica attacchi con droni russi hanno colpito la regione di Kiev, in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky e le autorità locali hanno riferito della morte di almeno quattro persone.

Dymer, un edificio residenziale parzialmente crollato

La mattina di domenica un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella piccola città di Dymer, vicino a Kiev.

Una parte del palazzo di cinque piani è crollata. Secondo le autorità sono stati ritrovati i corpi di tre persone, mentre circa dieci potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Le autorità locali hanno dichiarato che quattro persone, tra cui un adolescente, sono rimaste ferite.

Zelensky ha scritto su X: “Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack”.

Il presidente ha aggiunto: “I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained”. Secondo quanto riferito, un bambino è stato estratto dalle macerie e sta ricevendo le cure necessarie.

Alle 3:35 p.m. (13:35 GMT) i soccorritori hanno dovuto interrompere la ricerca di sopravvissuti a causa di una minaccia aerea in arrivo.

Poco dopo, nella cittadina di Dymer sono esplose tre esplosioni, e i filmati mostravano un oggetto aereo non identificato in fiamme che cadeva dal cielo. Civili e soccorritori si sono riparati negli edifici vicini.

Vyshneve, un negozio di alimentari colpito

Nella stessa giornata un drone russo ha colpito un negozio di alimentari a Vyshneve, a sud-ovest di Kiev. Il governatore locale, con un messaggio su Telegram, ha riferito di una persona uccisa e tre ferite. Nel suo messaggio su X, Zelensky ha parlato invece di tre morti e tredici feriti nell’attacco al negozio, e per Dymer ha indicato quattro vittime e circa dieci persone di cui non si hanno ancora notizie.

Il presidente ucraino ha commentato: “Il terrore russo è costante, le continue prepotenze di questi criminali sono incessanti, e noi avremo risposte giuste a tutto questo terrore”.

Un bilancio ancora provvisorio

Un bilancio aggiornato diffuso domenica dalle autorità indicava sei persone uccise nella regione di Kiev, con i corpi di sei persone recuperati. Le cifre di morti, feriti e dispersi differiscono tra le diverse dichiarazioni. Le ricerche sotto le macerie di Dymer erano state interrotte per la minaccia aerea, e il numero di persone ancora intrappolate non è stato confermato. Nella stessa giornata, secondo quanto riferito dal presidente, un bambino è rimasto ferito in un attacco con una bomba aerea guidata su un edificio a Zaporizhzhia.