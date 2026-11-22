La notizia della scarcerazione di Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, ha riacceso i riflettori sulla tragedia avvenuta al largo dell’Isola del Giglio. A distanza di quasi quindici anni dall’incidente che causò la morte di 32 persone, il dolore dei familiari delle vittime si trasforma in una ferma condanna morale e giudiziaria verso l’ex ufficiale.

Lo sfogo di Giovanni Girolamo

Giovanni Girolamo, padre di Giuseppe, ha espresso pubblicamente la sua amarezza, definendo Schettino un “assassino” responsabile della perdita di trentadue vite umane. La sua critica si concentra sulla sproporzione tra il reato commesso e la detenzione effettivamente scontata. “Non è stato in carcere perché ha rubato o ha fatto una rapina, lui dovrebbe scontare 32 ergastoli e invece ora è fuori”, ha dichiarato, sottolineando come la giustizia abbia trattato la vicenda con una severità ritenuta inadeguata rispetto alla gravità degli eventi.

Il sacrificio di Giuseppe

Giuseppe Girolamo, batterista nella band di bordo, perse la vita durante le operazioni di evacuazione nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il giovane musicista cedette il proprio posto su una scialuppa di salvataggio a una madre e ai suoi due bambini gemelli, pronunciando la frase: “Vada lei con i bambini, io prenderò un’altra scialuppa”.

Ignaro di non avere altre possibilità di sopravvivenza e incapace di nuotare, Giuseppe fu inghiottito dalle acque mentre la nave affondava. Per il padre, quel gesto rappresenta l’eroismo assoluto: “Mio figlio è stato un eroe perché ha salvato delle vite, sacrificando la sua”.

Le tre bugie del comandante

Nel ricostruire la condotta di Schettino nelle ore immediatamente successive all’impatto contro gli scogli delle Scole, emergono discrepanze significative tra le sue dichiarazioni e la realtà dei fatti. L’ex comandante affermò di aver eseguito una “normale manovra turistica” e negò di aver abbandonato la nave, sostenendo di essere stato “l’ultimo” a lasciare il relitto. Tuttavia, testimonianze e riscontri indicano che Schettino scese a terra prima che tutte le procedure di sicurezza fossero completate, lasciando centinaia di passeggeri ancora a bordo o in acqua.

Un episodio emblematico avvenuto nell’hotel Bahamas, dove Schettino cercò riparo, riguarda la sua confusione geografica. Interrogato dal proprietario Antonio Fanciulli, l’ex comandante mostrò di non conoscere nemmeno la posizione esatta dello scoglio che aveva colpito, scambiandolo per la secca del Zanneo, situata a oltre un miglio nautico di distanza. Questa incertezza tecnica contrasta con la narrazione di una manovra controllata e consapevole.

La questione della pena e il contesto storico

La condanna definitiva a 16 anni di reclusione, ridotta poi a 9 anni effettivi grazie agli sconti di pena, rimane al centro delle critiche dei familiari delle vittime. Giovanni Girolamo osserva che per la magistratura “la vita di 32 persone vale appena 9 anni di carcere”, una valutazione che pesa sulla percezione di giustizia collettiva. La vicenda della Costa Concordia non fu solo un incidente marittimo, ma un evento che segnò profondamente l’immagine internazionale dell’Italia nel periodo della crisi economica, diventando simbolo di incompetenza e arroganza.

Oggi, con Schettino nuovamente libero, resta aperta la ferita per chi ha perso cari in quella notte gelida. La storia di Giuseppe Girolamo serve da monito permanente sul costo umano di decisioni sbagliate al comando, mentre la comunità del Giglio continua a ricordare le urla disperate provenienti dalla nave arenata, un suono che nessuna sentenza potrà mai cancellare del tutto dalla memoria locale.