La Roma ha conquistato una vittoria netta sul campo del Parma, imponendosi per 5-1 nello stadio Tardini. Il risultato è stato determinato principalmente dalla prestazione straordinaria dell’attaccante Donyell Malen, autore di quattro reti personali. L’ex giocatore del PSV e del Borussia Dortmund ha guidato i giallorossi in una partita che, dopo l’intervallo, ha visto la squadra di Gasperini dilagare nel secondo tempo.

Il dominio offensivo di Donyell Malen

L’incontro ha preso una svolta decisiva grazie alle capacità tecniche e alla rapidità di Malen. Il primo gol è arrivato al 39′ minuto del primo tempo, quando l’olandese ha controllato un cross di Lulli con un movimento orientato, battendo il portiere avversario Daffara con un diagonale preciso.

Questo gesto tecnico ha aperto le marcature, portando il punteggio sullo 0-1 all’intervallo.

Nel secondo tempo, nonostante il pareggio iniziale del Parma firmato da Elphege al 54′, la Roma ha reagito con veemenza. Al 68′, un grave errore difensivo di Troilo ha permesso a Malen di realizzare la doppietta personale. Pochi minuti dopo, al 71′, è stato Mora a siglare il tris, sfruttando un rinvio impreciso di Delprato.

Malen ha poi completato il suo poker personale al 77′ e al 90′, servito in entrambe le occasioni dall’esterno Wesley. Con questi gol, l’attaccante ha raggiunto quota 11 reti in campionato, confermandosi tra i migliori marcatori dei cinque grandi campionati europei nel 2026.

Contesto tattico e statistiche storiche

La partita ha evidenziato un divario tecnico evidente tra le due formazioni. Mentre il Parma ha mostrato intensità nei primi minuti, creando alcune occasioni con Fabbian e Troilo, la difesa gialloblù ha ceduto sotto la pressione offensiva romana. Gli innesti operati da Gasperini, come quelli di Soulé e Wesley, hanno aumentato la qualità del gioco sulla fascia destra, rendendo difficile per gli avversari mantenere l’equilibrio.

Le prestazioni di Malen entrano di diritto nella storia recente della Serie A. Secondo le statistiche ufficiali, è solo il secondo giocatore della Roma negli ultimi 40 anni a segnare almeno quattro gol in una singola partita, eguagliando l’impresa di Vincenzo Montella del 10 marzo 2002 contro la Lazio. Inoltre, con i suoi 26 gol nel 2026, Malen diventa il secondo marcatore nella storia del club per reti segnate in un anno solare nel massimo campionato, superando Pedro Manfredini che ne realizzò 26 nel 1960.

Questa vittoria permette alla Roma di rispondere alla Lazio, riducendo lo svantaggio in classifica a due punti. Per il Parma, invece, la sconfitta rappresenta un passo indietro significativo, aggravato dalle difficoltà incontrate nel contrastare le azioni rapide degli attaccanti avversari durante la fase centrale del secondo tempo.