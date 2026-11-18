Una giornata di rimonte e rigori ha ridisegnato i gironi di Nations League, con la Norvegia di Haaland ai quarti e la Grecia eliminata per differenza reti.

L’ultima giornata della fase a gironi di Nations League ha portato rimonte, gol in serie e qualificazioni decise all’ultimo minuto. Tra Copenaghen, Cardiff e Berlino le squadre hanno chiuso il proprio percorso con verdetti diversi, alcuni già scritti prima del fischio finale.

Norvegia-Danimarca: la doppietta di Haaland

A Copenaghen la Danimarca era passata in doppio vantaggio con Hojlund all’11’ minuto, su un errore della difesa, e con Hojbjerg al 14′.

La Norvegia ha reagito prima della fine del primo tempo: al 37′ il portiere danese ha perso palla in un dribbling nella propria area piccola, regalando il 2-1 a Haaland. Nella ripresa Odegaard ha firmato il pareggio, poi nel recupero un difensore danese ha toccato di mano in area su un cross.

Dal dischetto Haaland non ha sbagliato, e la Norvegia è volata ai quarti. La Danimarca è finita invece ai playout.

Portogallo a Cardiff, il gol di Carlos Forbs

Il Portogallo ha vinto il girone pur faticando in Galles, dopo la sconfitta di sabato contro la Danimarca. A Cardiff i lusitani sono passati con Bruno Fernandes all’11’, poi hanno subito il ritorno del Galles con Brooks al 13′ e Thomas al 40′.

Pedro Neto ha riportato il risultato in parità al 43′, prima dell’intervallo. Nella ripresa, al 25′, ha segnato Carlos Forbs, che indossa la maglia numero 7 lasciata da Cristiano Ronaldo, con il punteggio finale di 3-2.

Gruppo 2: la Germania passa, la Grecia esce

Nel Gruppo 2 la Germania ha travolto l’Olanda 5-0 a Berlino, con gol di Scherhant, due reti di Wirtz, Schlotterbeck e Gruda. Malen, attaccante della Roma, è uscito dopo 71 minuti senza segnare e con appena 21 palloni giocati. La Grecia ha vinto 1-0 in casa della Serbia con il gol di Masouras, ma è rimasta fuori dai quarti. Greci, tedeschi e olandesi hanno chiuso a 11 punti, e la classifica avulsa, basata sugli scontri diretti, ha premiato Germania e Olanda con 5 punti ciascuna. La differenza reti negli scontri diretti ha poi tagliato fuori la Grecia, che ha chiuso con -6. Nella classifica generale la Germania ha superato l’Olanda grazie al +8 contro il +4. La Serbia, ultima con zero punti, non è retrocessa direttamente per via della differenza reti migliore rispetto a Turchia e Cechia, e giocherà gli spareggi a marzo.