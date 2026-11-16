L’Uefa ha individuato il proprio candidato per sfidare Gianni Infantino nelle prossime elezioni presidenziali della Fifa. La scelta è caduta su Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (FFF), che le federazioni europee sostengono all’unanimità. La candidatura dovrà essere ratificata dal comitato esecutivo della FFF nella riunione prevista il giorno successivo all’annuncio.

Secondo il comunicato dell’organismo continentale, il comitato esecutivo dell’Uefa, presieduto da Aleksander Ceferin, ha invitato Diallo a presentarsi come candidato per le elezioni del marzo 2027. Le 55 federazioni nazionali affiliate hanno espresso il proprio sostegno pieno. Diallo ha accettato l’invito, e il comunicato lo descrive come una figura con una lunga esperienza a tutti i livelli del calcio.

Il percorso di Diallo nel calcio francese

Diallo, 63 anni, è nato a Saint-Nazaire, sulla costa atlantica della Francia, da padre senegalese campione di pugilato. Laureato in giurisprudenza e formato alla Sciences Po di Parigi, ha iniziato la carriera nel settore professionistico. Per anni ha guidato l’Unione dei club professionisti francesi e ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Lega di calcio professionistico.

Ha inoltre lavorato presso gli organismi di risoluzione delle controversie della Fifa.

Nel 2021 è entrato nel comitato esecutivo della FFF, prima come tesoriere e poi come vicepresidente delegato. Dopo le dimissioni del predecessore, è stato nominato presidente ad interim nel gennaio 2023. Nel giugno 2023 è stato eletto alla presidenza con ampia maggioranza, e nel dicembre 2024 è stato confermato per un nuovo mandato di quattro anni. Nello stesso periodo è diventato membro del comitato esecutivo dell’Uefa.

Lo scontro con Infantino

La candidatura nasce da una frattura tra la federazione francese e il presidente della Fifa. Infantino, in carica dal 2016, è stato criticato a luglio per un progetto che prevedeva la vendita di quote di una società commerciale, la FIFA Forward Enterprise, a investitori privati. La proposta è stata abbandonata dopo le forti reazioni del mondo del calcio, ma l’Uefa ha continuato a esercitare pressione. Il massimo organismo europeo ha anche avviato un’azione legale in Florida per raccogliere prove su una possibile denuncia per cattiva gestione in Svizzera.

Il quadro si è complicato anche perché l’Uefa faticava a trovare un candidato credibile. Victor Montagliani, presidente della CONCACAF, era stato indicato come possibile sfidante, ma ha annunciato di voler correre per un nuovo mandato alla guida della sua confederazione. Anche l’Asian Football Confederation, che riunisce 47 federazioni, ha dichiarato il sostegno a Infantino per la rielezione.

Il voto si terrà il 18 marzo 2027 durante il 77° Congresso della Fifa a Rabat, in Marocco. Tra i candidati figura anche il giapponese Kozo Tashima. Il termine per dichiarare le candidature scade il 18 novembre.