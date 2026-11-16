Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale con la maglia del Ravenna e incanta compagni, cronisti e tifosi.

Ronaldinho è tornato a calcare un campo di gioco ufficiale con la maglia del Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì vinto 2-0 dai padroni di casa. Il brasiliano, 46 anni, ha già mostrato in allenamento la sua tecnica, davanti a una cinquantina di giornalisti arrivati anche dal Brasile e dall’Arabia Saudita, che hanno atteso l’arrivo del campione con una certa pazienza.

Il ritorno in campo e la partita contro il Forlì

Il tecnico Andrea Mandorlini ha confermato la titolarità del brasiliano, schierato sulla sinistra del tridente offensivo. Nei primi minuti Ronaldinho ha già sfiorato l’assist da calcio d’angolo, con un colpo di testa di Donati respinto dal portiere Martelli. Il brasiliano ha lottato sui palloni, ha cercato il passaggio d’esterno e ha protestato per un presunto fallo di mano senza ottenere il fischio.

Il gol del vantaggio è arrivato al 36′ con un pre-assist di Ronaldinho, che ha protetto il pallone e servito Lonardi. Il pallone è poi finito a Donati, autore di un destro dalla distanza. Al 40′ il brasiliano ha controllato un pallone difficile con uno stop di alta classe e ha subito un contrasto dal difensore De Risio, che ha causato un calcio di punizione per il Ravenna.

Minutaggio e uscita dal campo

Il piano iniziale prevedeva circa mezz’ora di gioco, ma Ronaldinho è rimasto in campo fino all’intervallo, per un totale di 46 minuti. Al termine del primo tempo ha lasciato il campo sul 1-0, tra gli applausi del pubblico del Benelli. Sul terreno di gioco sono poi arrivati Dida e Serginho, ex compagni al Milan, per un momento di festa.

Il progetto dietro il ritorno

Dietro l’operazione c’è un progetto imprenditoriale che coinvolge il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, e una rete di contatti nel calcio internazionale, tra cui Lorenzo Tonetti, amico del brasiliano, e il fratello Roberto de Assis Moreira. Il club è controllato tramite Ravenna FC Holding Ltd, società britannica con sede a Londra, nella quale è entrato nel 2024 il gruppo Black Duck AI.

La presentazione del ritorno si è tenuta a Miami il 23 giugno 2026, con una cena per circa 70 invitati e il lancio di una maglia speciale R10. Il presidente ha annunciato che Ronaldinho diventerà socio del club, senza però rendere noti percentuali o modalità di ingresso nel capitale. Sono stati inoltre pianificati contenuti televisivi, social e documentari legati alla vicenda.