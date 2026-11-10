Durante l’assemblea tenutasi all’Allianz Stadium di Torino, nell’ambito del Social Football Summit, i club di Serie A hanno approvato all’unanimità il bando televisivo per la Coppa Italia relativo al triennio 2027-2030. La decisione prevede la vendita dei diritti in maniera indipendente rispetto alla Coppa nazionale, aprendo la porta a nuovi scenari commerciali e sportivi.

Il nuovo bando tv: modalità, scadenze e soggetti interessati

Il documento messo a disposizione dei potenziali acquirenti contiene due modalità di partecipazione: mantenere il format attuale, composto da 44 squadre, oppure adottare una formula più aperta, ispirata alla FA Cup inglese. I broadcaster potranno infine scegliere quale dei due percorsi proporre nella loro offerta.

Oltre a Mediaset, tradizionalmente titolare dei diritti, sono emersi interessi da parte di altri operatori nazionali ed esteri, segno di un mercato più competitivo.

Due possibili format: dal tradizionale al modello all’English FA Cup

Nel caso si confermi il format corrente, la Coppa manterrà le 44 partecipanti con le prime otto formazioni di Serie A che entrano direttamente agli ottavi di finale.

L’alternativa prevede l’eliminazione di tutti i turni di qualificazione, con ogni partita a eliminazione diretta fin dal primo turno e l’estensione della competizione a 72 squadre, includendo 32 club della Serie C.

Il ruolo della Serie C nella nuova versione

Il salto da quattro a trentadue rappresentanti della Serie C rappresenta una svolta per il calcio minore. La Lega Pro ha infatti accolto con entusiasmo la proposta, vedendo in essa un’opportunità per dare maggiore visibilità alle proprie società e per arricchire il calendario di partite ad alto contenuto emotivo.

L’allargamento a 72 squadre: impatti sportivi e logistici

Se la versione ampliata verrà adottata, il numero totale di partite salirebbe da 45 a 73, con semifinali disputate su due andate. La fase iniziale prevederebbe 32 sfide a eliminazione diretta, seguite da turni successivi sempre ad eliminazione singola. Una delle proposte più discusse è il sorteggio del campo per le partite contro club di minore prestigio, così da garantire al club più piccolo la possibilità di ospitare la partita, come avviene nella coppa inglese.

Scenari di trasmissione: broadcaster e sorteggio dei campi

Oltre al tradizionale accordo con Mediaset, il bando invita emittenti interessate a presentare offerte sia per il modello attuale che per quello ampliato. Alcuni club, tra cui Bologna e Torino, hanno espresso il desiderio di introdurre il sorteggio per la sede dei match, un elemento che dovrebbe essere discusso nei prossimi incontri della Lega. L’eventuale adozione di questo criterio renderebbe la Coppa più imprevedibile e potenzialmente più attraente per il pubblico televisivo.

La Lega Serie A sta aprendo una fase di negoziazione strategica che potrebbe ridefinire radicalmente la Coppa Italia per i prossimi tre anni, bilanciando le esigenze commerciali con quelle sportive e offrendo ai tifosi una competizione più inclusiva e avvincente.