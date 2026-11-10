Fabrizio Corona, noto come l’ex re dei paparazzi, ha lanciato lo scorso 9 novembre un format digitale intitolato King of P. Il programma, diffuso su YouTube, promette di inseguire “scoop” o presunti scoop, facendo emergere le dinamiche tipiche di chi vive di gossip. Fin dal primo episodio, il conduttore ha puntato i riflettori su un piccolo gruppo di famosi legati alla famiglia Rodriguez-Moser, creando una vera e propria caccia all’uomo per la capitale lombarda.

Il nuovo format si è subito trasformato in un susseguirsi di appostamenti, interviste improvvisate e inseguimenti notturni. Il protagonista ha documentato i propri spostamenti sia di giorno che di notte, mostrando come organizza i paparazzi per intercettare i protagonisti, come se ogni momento potesse generare la prossima notizia sensazionale.

Inseguiti per le strade di Milano: le operazioni di Corona

Nel cuore di Milano, Corona ha deciso di colpire per primo Belén Rodriguez. Il video mostrava il fotografo a pochi passi dalla modella, che stava uscendo da una boutique del centro. Quando ha tentato di avvicinarsi, Belén ha reagito con decisione, tagliando corto la conversazione: “Non voglio parlare con te, io non rompo i cog*ioni a nessuno”.

La clip ha subito suscitato l’attenzione dei follower, ma la risposta della showgirl è stata chiara: nessuna collaborazione, nessun dialogo.

Il tentativo di avvicinarsi a Belén Rodriguez

L’operazione è stata curata nei minimi dettagli: telecamere nascoste, microfoni direzionali e una squadra di collaboratori pronti a segnalare il movente dell’artista. Nonostante l’interesse, la modella ha denunciato il paparazzo sui social, affermando di aver affidato la questione a un avvocato per avviare una causa, anche se al momento non è chiaro se il procedimento sia stato formalmente aperto.

L’intercettazione di Cecilia Rodriguez e del neonato

Il secondo bersaglio è stato Cecilia Rodriguez, che è stata avvistata mentre spingeva il passeggino della figlia per le vie di Milano. Corona, con la consueta insistenza, le ha chiesto una dichiarazione. La giovane influencer ha risposto con la stessa freddezza di Belén: “Non voglio parlare con te, io non rompo i cog*ioni a nessuno”. L’interazione è durata pochi secondi, ma la clip evidenzia la dedizione di Corona a usare ogni opportunità per creare un “scoop”.

L’attesa sotto casa di Stefano De Martino e l’intervento dei carabinieri

Il caso più spettacolare è stato quello di Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”. Corona ha seguito il giornalista per diverse strade di Milano, culminando nella sera del 14 ottobre con un’auto di tirocinio in Piazza della Repubblica. Dopo un lungo inseguimento, l’ex paparazzo ha parcheggiato la sua Range Rover davanti al portone di casa di De Martino, sperando in un confronto. Il presentatore, stanco, è sceso e ha detto con tono fermo: “Dai, su, Fabri. Andiamo a lavorare, basta. Ho da fare”, aggiungendo: “Fabri, non con me, dai”. A quel punto sono intervenuti i carabinieri, che hanno gestito la situazione senza ulteriori escalation.

Le risposte delle persone coinvolte e le conseguenze legali

Dopo la pubblicazione del primo episodio, le figure bersaglio hanno optato per il silenzio. Solo Belén ha rotto il mutismo, utilizzando i canali social per smentire le accuse di infedeltà e per confermare l’intenzione di denunciare Corona. Le altre presunte vittime, tra cui Cecilia e De Martino, hanno mantenuto una posizione di non risposta, probabilmente per evitare ulteriori ritorsioni mediatiche.

Nel frattempo, Corona ha cercato di giustificare il proprio operato, sostenendo che la sua azione fosse “una cosa che serve a tutti quanti”, una sorta di narrativa che avrebbe permesso alle protagoniste di capitalizzare sulla propria immagine. Ha persino suggerito che, se le parti coinvolte avessero collaborato, avrebbero potuto guadagnare fino a 20 milioni di euro, includendo la sorella e il cognato.

Il caso dimostra come la linea di confine tra gossip e molestia sia sempre più sfumata, soprattutto quando un ex paparazzo utilizza tecnologie moderne per creare un “reality” intorno alle vite private di personaggi pubblici. Con l’intervento delle forze dell’ordine a Milano, la vicenda ha raggiunto un punto di svolta, ma resta da vedere se le denunce presentate da Belén troveranno riscontro nelle aule di giustizia.