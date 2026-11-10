Un’investigazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato all’arresto di diversi protagonisti di un complesso giro di corruzione che coinvolge politici, imprenditori e la criminalità organizzata. Al centro della vicenda si trova l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo, indagata per aver scambiato un appoggio politico con l’assunzione del compagno.

Il patto politico tra Teresa Manzo e Dario Vicedomini

Nel novembre 2020 il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto che ordinava la nomina di Dario Vicedomini a commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (CUS). Le indagini ricostruiscono che Manzo, allora deputata e vicepresidente della commissione sui previdenziali, avrebbe attivamente sostenuto quella nomina in cambio della promessa di impiegare il suo compagno, Alessandro Martino.

La nomina come forma di favore

Secondo gli atti giudiziari, Vicedomini si sarebbe impegnato a inserire Martino nel CUS con una retribuzione di circa 13.300 euro lordi nel primo anno. Il contratto, tuttavia, appare “fittizio”: le intercettazioni mostrano l’assenza di attività lavorative da parte di Martino, che non si sarebbe presentato nemmeno al posto di lavoro.

Stipendi fittizi e richieste di aumento

Nel novembre 2024 Manzo avrebbe contattato Vicedomini chiedendo un incremento di 500 euro al mese per il compagno, giustificandolo con le esigenze della sua attività politica. Per mascherare l’aumento, Vicedomini avrebbe proposto l’utilizzo di rimborsi spese – carburante, autostrade, parcheggi – al fine di eludere il versamento di imposte e contributi. Un’intercettazione del 8 giugno 2026 registra Vicedomini, frustrato per le assenze di Martino, affermare: «Qui l’unico che ha rispettato il patto è il sottoscritto».

Le conseguenze economiche

Il provvedimento di aumento avrebbe portato lo stipendio netto di Martino a circa 1.500 euro mensili, con ulteriori vantaggi indiretti legati alla campagna elettorale regionale del novembre 2025, in cui Manzo ha svolto attività di propaganda pur non candidandosi. Tutto ciò è stato ricostruito come un chiaro caso di corruzione per l’esercizio della funzione pubblica.

Indagini più ampie: legami con la camorra e altri arresti

L’inchiesta va ben oltre il caso Manzo-Martino. Gli inquirenti hanno individuato un vero e proprio sistema di infiltrazione camorristica tra il clan Veneruso, guidato da Vincenzo Pagano «a Cuppulella», e gli imprenditori Mario e Marco Langella, attivi nei servizi ambientali e sanitari. I tre sono stati posti in custodia cautelare in carcere, insieme a figure come Mario Veneruso, Giovanni Annunziata e Antonio De Luca, tutti ritenuti esponenti dell’organizzazione.

Il caso Soresa e Tommaso Casillo

Tra gli arrestati spicca anche Tommaso Casillo, presidente della Soresa, la società regionale che gestisce gli acquisti per il Servizio Sanitario della Campania. Casillo è accusato di aver ricevuto tangenti per favorire gli appalti dei Langella: 100 mila euro per la gara di rifiuti a Somma Vesuviana (circa 29,6 milioni) e 20 mila euro per la fornitura di barelle sanitarie (circa 23,8 milioni). L’inchiesta ha portato anche alla ritenuta in custodia cautelare del direttore dell’ASL Napoli 3, Giuseppe Russo, e dell’imprenditore Mauro Beneduce, per presunti scambi di favori legati a esami clinici.

Il giudice per le indagini preliminari, Emilio Minio, ha disposto 13 misure cautelari: 9 arresti in carcere e 4 domiciliari, oltre a 18 inviti a comparire per interrogatorio preventivo. Tra gli indagati figurano anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, e il consigliere regionale Gennaro Saiello, quest’ultimo non sottoposto a misure cautelari.

Le accuse comprendono concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa di appalti, emissione di fatture false e tentata estorsione aggravata. Il sequestro preventivo è stato disposto su una società con sede a Volla, e ulteriori perquisizioni hanno interessato 22 persone. La vicenda ha spinto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a convocare un’assemblea per una riforma della governance della Soresa, promettendo trasparenza e controllo più stringenti.