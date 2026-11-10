"Trovati tra i gelati in casa", operazione 'Sottozero': arrestata una coppia

Nascondevano la droga nel freezer di casa, tra gelati e surgelati: una coppia è stata arrestata ad Alatri, in provincia di Frosinone. I dettagli dell’operazione della Polizia di Stato.

Droga nascosta nel freezer in casa: arrestata una coppia

Ad Alatri, in provincia di Frosinone, una coppia è stata arrestata dalla Polizia di Stato.

Nascondevano droga nel freezer di casa, tra i gelati e altri prodotti. Sarebbero oltre 16 i chili di sostanze stupefacenti sequestrati, tra cocaina e hashish: un quantitativo di droga che era destinato ad alimentare un giro d’affari di circa un milione di euro. Le indagini da parte degli inquirenti sono partite dall’osservazione di una citycar a noleggio che, apparentemente senza una meta precisa, si spostava tra i comuni del frusinate seguendo però un itinerario che ha destato diversi sospetti: ecco come gli agenti sono quindi riusciti a risalire alla base logistica dove era nascosta la droga.

Droga nascosta nel freezer di casa: sequestrati anche 700 euro in contanti

Un uomo di 53 anni e una donna di 34 sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Solo per l’uomo in sede di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.

Sono stati sequestrati oltre 16 km di droga, tra cocaina e hashish, che erano nascosti nel freezer di casa. Ma non è finita qui, perché sono stati sequestrati anche 700 euro in contanti trovati all’interno di un cassetto. Altre centinaia di euro sono state trovate nella minicar insieme a due cellulari, forse usati al fine di gestire il contatto diretto con la clientela in fase di smistamento delle sostanze stupefacenti. Un secondo deposito più sostanzioso, invece, era stato ricavato nel sottoscala, dove in una scatola, custodita in un cellophane, è stato ritrovato oltre un chilo e mezzo di cocaina, in parte sfusa e in parte pronta per la vendita al dettaglio, ‘marchiata’ con raffigurazioni evocative di una casa automobilistica e di giochi per i bambini.