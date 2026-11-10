Il CEO di Nvidia ha rivelato pubblicamente di aver intrapreso una relazione extraconiugale con una ex dirigente di un partner aziendale, Alice Huang, accusata dall’intelligence americana di essere una spia per Pechino. La confessione è avvenuta davanti ai dipendenti dell’azienda, tra cui i suoi figli Madison e Spencer, e ha immediatamente acceso i riflettori su un caso che coinvolge anche la sicurezza nazionale.

Le autorità statunitensi hanno da tempo monitorato la rete di contatti tra le imprese high-tech e la Cina, in particolare per i chip destinati all’intelligenza artificiale. Il divieto di esportazione verso Pechino, introdotto durante l’amministrazione Trump, è considerato un elemento chiave per preservare il primato tecnologico americano.

Confessione del CEO e le accuse di spionaggio

Durante il suo discorso, Jensen Huang ha dichiarato: “Devo delle scuse alla mia famiglia”, ammettendo l’infedeltà e riconoscendo il rischio di aver incrociato interessi sensibili. Alice Huang, ex dirigente di una società cliente di Nvidia, è stata identificata dall’intelligence come una possibile agente cinese, un’accusa che il CEO ha definito “non avevo idea”.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha attivato immediatamente un’indagine interna, dichiarando che non ci sono elementi per ritenere compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale, ma che esaminerà ogni informazione disponibile. Huang ha promesso piena collaborazione e ha ribadito che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato durante il processo investigativo.

Reazioni politiche, industriali e conseguenze di mercato

Le dichiarazioni hanno provocato un crollo del titolo all’apertura di Borsa: le azioni sono scese del 8,8 %, cancellando circa 400 miliardi di dollari di valore e costringendo a una successiva ripresa al 4 %. Con una capitalizzazione di mercato superiore a 4.300 miliardi di dollari, Nvidia è uno dei pilastri dell’era dell’IA.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Il presidente Donald Trump, in un’intervista, ha risposto alla questione chiedendo a Jensen Huang se conoscesse la natura della donna, ricevendo la risposta “No, non avevo idea”. Trump ha poi definito l’uomo “onorevole” e ha sottolineato il ruolo fondamentale di Nvidia nell’economia americana.

Il sostegno dei magnati della tecnologia

Il venture capitalist Shaun Maguire ha commentato: “Ha fatto una cosa incredibilmente stupida, ma è uno dei più grandi imprenditori di questa generazione”. Anche Elon Musk ha espresso il suo appoggio: “È una persona incredibile; anche gli esseri umani incredibili commettono errori”. Bill Ackman, gestore di hedge fund, ha aggiunto: “È una brava persona, ha fatto un grande lavoro per gli Stati Uniti; dovrebbe restare come amministratore delegato”.

Queste difese arrivano in un momento delicato, poiché la stampa aveva già segnalato a ottobre, tramite il New York Times, i primi sospetti di una possibile operazione di spionaggio legata a Huang. L’amministrazione ha informato il Congresso per valutare l’impatto sulla sicurezza nazionale, soprattutto in vista della visita di stato di Trump in Cina per il vertice dell’APEC.

Il futuro di Nvidia rimane incerto: se l’indagine dovesse confermare violazioni di sicurezza, le ripercussioni potrebbero includere nuove restrizioni sui chip e un ulteriore deterioramento della fiducia degli investitori. Al contempo, l’azienda continua a guidare l’ecosistema dell’intelligenza artificiale con prodotti ad alta performance, rendendo la sua stabilità un punto critico per l’intero settore tecnologico statunitense.