Scopri chi si cela dietro le minacce bomba inviate agli aeroporti italiani e come un movimento russo misogino è stato citato nelle email.

Nei primi giorni di novembre sono state diffuse una serie di email che annunciavano la presenza di ordigni esplosivi a bordo di voli commerciali in Europa. In Italia gli avvisi hanno interessato gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, provocando il ritardo di numerosi aeromobili, controlli supplementari e notevoli disagi per i passeggeri.

Le email minacciose e il loro contenuto

Le comunicazioni, tutte redatte in italiano, minacciavano una detonazione entro sessanta minuti e chiudevano con la frase “Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre”. Il messaggio era firmato da un gruppo autodefinitosi “Combattenti dello Stato Maschile”, un nome che ha subito alimentato ipotesi di un attacco ideologico contro il femminismo.

Alcune delle email includono anche richieste di riscatto o minacce dirette a specifici passeggeri, creando un clima di panico diffuso.

Chi sono i “Combattenti dello Stato Maschile”

Il nome del firmatario richiama esplicitamente il movimento russo noto come Male State (in lingua originale Muzhskoye Gosudarstvo). L’organizzazione è nata nel 2016 su VKontakte, il social network russo simile a Facebook, per iniziativa del bodybuilder Vladislav Pozdnyakov.

Nel 2021 le autorità russe l’hanno designata come organizzazione estremista, vietandone le attività sul territorio nazionale, ma la presenza del gruppo su Telegram e su forum privati è rimasta attiva.

Origini e ideologia del gruppo

Male State si definisce una “patriarcato nazionale” e propugna una visione radicale della supremazia maschile. Il suo discorso è apertamente misogino, razzista e omofobo, con particolare ostilità verso le donne russe che hanno relazioni con uomini stranieri, soprattutto non bianchi. Pozdnyakov, classe 1991, è anche noto per una condanna per istigazione all’odio contro le donne nel 2018 e per aver finto una sua presunta uccisione in Indonesia nel 2021 per attirare l’attenzione dei follower.

Il legame con la rete “incel”

Spesso i media italiani hanno etichettato questi soggetti con il termine incel, ma è fondamentale distinguere il fenomeno dal movimento organizzato. Incel indica semplicemente chi sperimenta un celibato involontario; non tutti gli individui che si definiscono incel aderiscono a una dottrina violenta. La pericolosità emerge quando la frustrazione personale si trasforma in una teoria collettiva di persecuzione, in cui le donne e il femminismo vengono dipinti come responsabili di una condizione irreversibile.

Impatto sociale e rischi di semplificazione

Quando un messaggio minaccioso sfrutta l’odio di genere, si alimentano le tensioni esistenti tra uomini e donne. La diffusa identificazione di questi atti con “incel” rischia di dipingere l’intero dibattito maschile come violento, oscurando le reali dinamiche di un gruppo estrema e predisponendo un clima di sospetto reciproco. Qualora le indagini confermassero l’appartenenza a una rete suprematista, estendere quelle posizioni a tutta la sfera delle questioni maschili sarebbe pericoloso e ingiusto.

Indagini, fonti e difficoltà tecniche

Le email provengono da un server anonimo e crittografato che elimina automaticamente i dati del mittente, rendendo il tracciamento estremamente complicato. La tecnica utilizzata corrisponde al cosiddetto swatting, pratica ormai consolidata tra hacker e cyber-terroristi. Un account Telegram legato a Male State ha negato ogni coinvolgimento, ironizzando sulla stessa esistenza dell’organizzazione, mentre Pozdnyakov ha respinto le accuse, dichiarando di non aver nessun legame con le minacce.

I falsi allarmi bombe di inizio novembre hanno messo in luce una rete di comunicazione digitale capace di creare panico reale, ma anche la difficoltà delle autorità nel attribuire responsabilità a gruppi operanti in ambienti online altamente anonimizzati. La vicenda sottolinea l’importanza di distinguere tra frustrazione individuale e ideologia estremista, evitando di cadere in semplificazioni che alimentino ulteriori divisioni tra i sessi.