"Litiga col pubblico", Tony Effe trattenuto da tre persone: cos'è successo

Momenti di tensione a Milano durante un incontro di kickboxing, dove Tony Effe è finito al centro di una lite con il pubblico per difendere l’amico Fabrizio “Pongo” Ruggiero, appena proclamato vincitore. La decisione dei giudici ha scatenato fischi e contestazioni, spingendo il rapper a salire sul ring e a rivolgersi agli spettatori con gesti provocatori.

La lite si è rapidamente surriscaldata, tanto da rendere necessario l’intervento di tre persone per trattenerlo.

Tony Effe litiga con il pubblico dopo la vittoria dell’amico Fabrizio Ruggiero

Momenti concitati all’Allianz Cloud di Milano, dove un incontro di kickboxing si è concluso con una discussione tra Tony Effe e alcuni spettatori presenti sugli spalti.

Il rapper romano era arrivato nell’arena per sostenere l’amico Fabrizio “Pongo” Ruggiero, impegnato contro il georgiano Aleksandre Mukbaniani per il Titolo Europeo PetrosyanMania nella categoria 60 kg. Al termine dei cinque round, i giudici hanno decretato il successo del fighter calabrese, assegnandogli la cintura. Una decisione che, tuttavia, non ha convinto tutti: una parte del pubblico ha manifestato apertamente il proprio dissenso con fischi e proteste, ritenendo che fosse Mukbaniani a meritare la vittoria.

La discussione è poi proseguita anche sui social, dove diversi utenti hanno messo in dubbio il risultato, ipotizzando che Ruggiero potesse essere stato avvantaggiato dal fatto di gareggiare in casa e per il team Petrosyan, organizzatore della manifestazione. Altri spettatori, invece, hanno difeso il verdetto dei giudici, riconoscendo i meriti sportivi dell’atleta italiano.

Fischi al vincitore, Tony Effe perde le staffe: intervengono tre persone per fermarlo

A quel punto è intervenuto Tony Effe, che non avrebbe gradito le contestazioni rivolte al suo amico. Il cantante è salito sul ring e si è rivolto ai presenti con atteggiamento provocatorio, accompagnando le proteste con gesti volgari e offensivi. La sua reazione ha contribuito ad aumentare la tensione e a spostare l’attenzione sulla discussione con gli spettatori, dai quali sono arrivati ulteriori fischi e cori insultanti.

Come mostrano alcuni filmati diventati virali sui social, Ruggiero ha cercato di fermare il rapper, aiutato da altre due persone che si trovavano sul ring, nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse. Alla fine, Tony Effe è stato accompagnato fuori dal quadrato e ha lasciato l’arena insieme al neo-campione, raggiungendo gli spazi riservati agli atleti. Per Ruggiero si tratta di un altro importante traguardo: il kickboxer può già vantare due titoli mondiali W.A.K.O. Pro, tre europei W.A.K.O. Pro e tre campionati italiani. Accanto a lui, durante la serata, c’erano anche la compagna Erica Casaburi e il suo team.

Tra gli spettatori presenti figurava inoltre Juliana Moreira, ex velina di Striscia la Notizia e appassionata di kickboxing, arrivata all’evento insieme al marito Edoardo Stoppa e ai figli. Dopo la proclamazione, ha raggiunto Ruggiero negli spogliatoi per una fotografia ricordo.

🔥 PetrosyanMania: Tony Effe difende il verdetto dei giudici all’Allianz Cloud in favore di Fabrizio Ruggiero 🥊💥 Fonte: matteo |Notizie UFC & Fighting #radioroma #tonyeffe #petrosyanmania #fabrizioruggiero #allianzcloud https://t.co/2JBW8parWh — Radio Roma (@radioromanews) November 9, 2026