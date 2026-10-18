Ospite di Selvaggia Lucarelli nel podcast Vale Tutto, Giulia De Lellis si è lasciata andare a diverse confessioni sulla sua vita privata, dalla relazione con Tony Effe alla maternità della piccola Priscilla.

La maternità di Priscilla, la riservatezza sugli ex e il percorso per migliorarsi: il racconto di Giulia De Lellis

Nel corso dell’intervista, De Lellis ha affrontato anche le voci sul rapporto con la famiglia di Carlo Beretta, suo ex compagno. L’imprenditrice ha smentito che i parenti di lui non approvassero la loro relazione, chiarendo di aver mantenuto rapporti sereni anche dopo la separazione. «Sono rimasta in rapporti con la mamma, la zia, la nonna, ma anche con lui», ha raccontato, spiegando che la storia si è conclusa semplicemente perché i sentimenti erano cambiati: «Non ci siamo lasciati in maniera problematica, ma semplicemente perché era finita».

Consapevole della propria tendenza a voler controllare ogni aspetto, De Lellis ha rivelato di aver intrapreso un percorso con uno psicologo per evitare di trasmettere alla figlia ansie e preoccupazioni. «Sto cercando di evitare di trasmettere le mie fisse e le mie paturnie a mia figlia e ti dico che sto seguendo un percorso con uno psicologo, sto cercando di migliorarmi», ha confidato.

Tra le questioni più complicate c’è anche la ricerca di una baby sitter di fiducia: nonostante i numerosi colloqui, l’influencer non è ancora riuscita a trovare una persona che possa occuparsi di Priscilla.

La conversazione si è poi spostata sulla formazione personale. De Lellis ha ammesso di aver trascurato lo studio quando ne avrebbe avuto maggiormente la possibilità e di essersi resa conto solo in seguito del suo valore. «Sottovalutavo l’importanza dello studio nella mia vita, è una cosa che ho capito tardi», ha riconosciuto, ricordando i consigli della madre. Oggi, anche in vista delle opportunità televisive, sta cercando di colmare le lacune: ha preso lezioni di italiano, si esercita con un professore privato per migliorare grammatica e capacità espressive e studia inglese due o tre volte alla settimana. E sul desiderio di conseguire una laurea, nonostante i numerosi impegni professionali e familiari, non chiude la porta: «Ho 30 anni, non ti nascondo che sogno ancora di prendere una laurea prima o poi nella mia vita, tra le tante cose che faccio e che cerco di studiare costantemente».

Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla crisi con Tony Effe: la confessione a Selvaggia Lucarelli

Ospite di Selvaggia Lucarelli nel podcast Vale Tutto, Giulia De Lellis ha ripercorso diversi aspetti della propria vita, dalla maternità alla carriera, passando per le relazioni sentimentali. Tra i temi affrontati anche il rapporto con Tony Effe, padre della piccola Priscilla, nata il 7 ottobre 2025. Interrogata sulle indiscrezioni riguardanti un momento difficile vissuto dalla coppia, l’influencer ha preferito non entrare troppo nei dettagli, lasciando però spazio a qualche allusione. «Di crisi ce ne saranno tante», ha dichiarato, senza confermare apertamente quanto circolato nei mesi precedenti. Lucarelli ha quindi insistito, chiedendole se fosse vero che avesse mandato il compagno fuori di casa. La risposta di De Lellis ha alimentato ulteriormente la curiosità: «A cacciarlo fuori di casa non ci sono ancora arrivata… Però».

Nel corso della conversazione, l’imprenditrice ha parlato anche della gelosia che caratterizza la loro relazione, raccontando come durante la gravidanza fosse più difficile controllare le proprie reazioni. «In gravidanza ero molto gelosa, non perché mi sentissi insicura, ma credo che fosse proprio una questione di ormoni perché non riuscivo a dissimulare», ha spiegato. Anche Tony Effe, secondo il suo racconto, mostrerebbe qualche segnale di gelosia, sebbene con modalità meno esplicite: «Lui è molto bravo a fare la parte però lui è geloso, le scenate? A modo suo le fa, più vago, meno diretto…».