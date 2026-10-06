Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? L'indizio social che fa sperare i...

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? L'indizio social che fa sperare i...

Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta crisi tra l'influencer e il rapper, crisi però smentita proprio dai diretti interessati, che sui social hanno postato la stessa immagine di un piatto di gnocchi, mettendo quindi fine ai rumors.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? Nelle ultime settimane se ne è parlato tanto, con chi anche ipotizzava una separazione tra i due. Ora però sono proprio i diretti interessati a mettere definitivamente la parola fine ai rumors.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? I rumors

Quella formata da Giulia De Lellis e Tony Effe è una delle coppie vip più seguite e amate dai fan.

Lo scorso ottobre, l’influencer e il rapper, sono anche diventati genitori della piccola Priscilla. Nelle ultime settimane però si sono susseguiti diversi rumors, con al centro una presunta crisi di coppia. Anzi, c’è anche chi ha ipotizzato una separazione. A far esplodere il gossip è stato soprattutto un gesto social fatto da entrambi, ovvero la rimozione dai rispettivi profili social della maggior parte delle foto che li ritraevano insieme.

Gesto che ha fato subito pensare che tra i due ci fosse qualche problema. Tra le ipotesi più accreditate, quella che la De Lellis fosse interessata a fare un ulteriore passo avanti nella relazione, con Tony Effe che invece non sarebbe pronto per il matrimonio. Dall’uscita delle voci nessuno de due diretti interessati era intervenuto per confermare o smentire, sino a ora…

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? L’indizio social che fa sperare i fan

Giulia De Lellis e Tony Effe sono davvero in crisi? La risposta è no. A smentire le voci delle ultime settimane i due diretti interessati, con un gesto social che lascia davvero poco spazi ai dubbi. Sia l’influencer che il rapper hanno infatti pubblicati sui rispettivi profili social la stessa immagine, ovvero un piatto di gnocchi al sugo preparato dalla mamma della De Lellis. Nessuna dedica o didascalia, ma solo la didascalia: “La famiglia coca zero non si ferma”, che alla fine basta di per sé a far presupporre una serenità familiare, alla faccia della crisi!