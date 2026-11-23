"Un mio erede non ci sarà mai", la confessione di Rocco Siffredi e il commen...

"Un mio erede non ci sarà mai", la confessione di Rocco Siffredi e il commen...

Rocco Siffredi si racconta a Sperone Podcast On The Street e affronta diversi aspetti della sua carriera, dal possibile arrivo di un successore al rapporto con Malena, fino ai cambiamenti del cinema per adulti. L’attore spiega perché, a suo avviso, non ci sarà mai un vero erede, soffermandosi sulle caratteristiche necessarie per intraprendere la sua stessa professione.

Da Malena al futuro dell’industria pornografica: il racconto di Rocco Siffredi

Tra gli argomenti affrontati nel podcast c’è anche il rapporto professionale con Malena La Pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino. Siffredi ripercorre l’inizio della sua esperienza nel settore, avvenuto nel 2016 proprio grazie a lui, e racconta di aver inizialmente guardato con diffidenza alla sua insistenza.

La donna, infatti, lo avrebbe cercato per circa sei mesi, manifestando ripetutamente il desiderio di entrare nel mondo del porno. «Malena è stata una grande attrice, parlerò solo bene di lei nonostante anche lei sia andata a Le Iene… ha avuto la possibilità di decidere», precisa. L’attore ricorda anche i tentativi di dissuaderla, arrivando a prospettarle le difficoltà che avrebbe incontrato.

A fargli cambiare prospettiva sarebbe stata la determinazione con cui Malena aveva espresso le proprie ragioni: «Io voglio cambiare la mentalità delle donne in Italia, basta reprimere. Siamo donne». La sua esperienza si è poi conclusa con l’uscita dal settore, annunciata ufficialmente alla fine del 2024.

Siffredi guarda alle trasformazioni che stanno interessando il cinema per adulti e, più in generale, la società. Più che di una crisi vera e propria, parla di una fase di cambiamento: «Noi siamo già nel pre-futuro». Nel descrivere le nuove generazioni, cita anche il rapporto con i figli, evidenziando quanto siano differenti i loro riferimenti rispetto a quelli con cui è cresciuto. «Per cui il rispetto, l’etica, no… ti guardano come fossi un marziano», osserva. Una distanza che ha cercato di colmare modificando il proprio approccio: «Mi sono riadattato perché voglio capire e mi piacciono i giovani e supportarli. E quindi osservo e cerco di imparare».

“Un mio erede non ci sarà mai”, la confessione di Rocco Siffredi e il commento su Ilary Blasi

Chi raccoglierà l’eredità di Rocco Siffredi nel cinema per adulti? È una delle curiosità affrontate dall’attore durante la sua partecipazione a Sperone Podcast On The Street. Alla domanda sulla possibilità di trovare qualcuno capace di proseguire il suo percorso, il diretto interessato risponde con una certa ironia, ma anche con convinzione. «Mia moglie dice che non ci sarà mai… dice che sono l’ultimo samurai», racconta, lasciando intendere di non vedere al momento figure in grado di prendere il suo posto.

Del resto, per Siffredi quella professione richiede una predisposizione particolare, che va ben oltre l’aspetto fisico o le ambizioni personali. «Io avrei pagato per fare questo lavoro», spiega, sottolineando quanto sia importante avere una motivazione autentica. Per capire se un aspirante attore abbia davvero le caratteristiche necessarie, racconta di sottoporlo a prove provocatorie, mettendo a confronto situazioni di diversa difficoltà. Nel suo esempio tira in ballo anche Ilary Blasi, paragonando una possibile esperienza con la conduttrice a quella con una donna di 70 anni. «Ti fai la 70enne? Fammi vedere che hai veramente voglia», afferma. Il suo obiettivo, spiega, è individuare qualcuno che non sia spinto soltanto dalla curiosità del momento: «Vogliamo l’erede sincero».