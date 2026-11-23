(Adnkronos) - Grave lutto per Antonella Clerici. La conduttrice in apertura di puntata di 'È sempre mezzogiorno', ha rivolto un pensiero alla sua amica di vecchia data, Tatiana, scomparsa proprio in questi giorni. "Io ho stretto con voi un patto da tanto tempo, vi dico tutto quello che passa nell...

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Grave lutto per Antonella Clerici. La conduttrice in apertura di puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, ha rivolto un pensiero alla sua amica di vecchia data, Tatiana, scomparsa proprio in questi giorni. “Io ho stretto con voi un patto da tanto tempo, vi dico tutto quello che passa nella mia vita, gioie e dolori.

Ultimamente devo dire che sono più dolori perché ho perso un’altra amica importante della mia vita, la mia amica Tati, proprio in questi giorni”, ha detto la conduttrice Antonella Clerici. “È stata una persona molto importante della mia vita. Dopo Dimitri (Tollini, storico autore del cooking show, scomparso lo scorso luglio, ndr) è successo anche questo”.

“Ognuno – conclude Clerici – ha il suo bagaglio di gioie e dolori, il fatto di sentirvi vicini e di raccontarvi cosa mi succede mi fa sentire meno sola e fa sentire meno soli anche voi. Vanno via dei pezzi di vita e tanti amici non ci sono più, più si va avanti e più è così. Magari in questi giorni sarò meno frizzante del solito e sapete perché, ma vi tengo compagnia ed è giusto così”.

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