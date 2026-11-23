Dopo aver scoperto il tradimento della moglie con un amico di famiglia, il 57enne ha chiesto la revoca della donazione della casa, ma il Tribunale ha respinto il ricorso.

Un tradimento con un amico di famiglia, la fine del matrimonio e una battaglia legale per la casa: un 57enne chiede di revocare la donazione all’ex moglie, ma il Tribunale respinge il ricorso perché presentato fuori tempo massimo. Per l’uomo arriva anche la condanna al pagamento di circa 5mila euro di spese legali.

Il tradimento con l’amico di famiglia e la battaglia per la casa

Un matrimonio finito dopo la scoperta di una relazione extraconiugale e una casa diventata oggetto di una disputa giudiziaria. È la vicenda di un 57enne di Cerro Maggiore, in provincia di Milano, che si è rivolto al Tribunale civile di Varese per ottenere la revoca della donazione dell’abitazione alla moglie.

L’uomo aveva deciso di intestare l’immobile anche alla donna, ma successivamente aveva scoperto che lei aveva una relazione con un amico di famiglia, con il quale si sarebbe poi allontanata dalla casa coniugale nel settembre 2019. Per questo aveva chiesto di revocare il trasferimento della proprietà per ingratitudine e grave ingiuria.

La richiesta, però, è stata respinta: i giudici hanno stabilito che l’azione legale fosse stata avviata troppo tardi. Come ricostruiscono Il Messaggero e Corriere della Sera, il 57enne dovrà inoltre versare circa 5mila euro per le spese legali. Nel frattempo, l’ex moglie ha chiesto di poter tornare a vivere nell’abitazione che un tempo condivideva con il marito e le due figlie.

La separazione e la scadenza dei termini per chiedere la revoca della casa

La decisione del Tribunale di Varese si basa soprattutto sui tempi previsti dalla legge: per chiedere la revoca di una donazione per ingratitudine è necessario agire entro un anno dalla conoscenza dei fatti. L’uomo ha avviato la causa nel 2025, ma secondo i magistrati avrebbe dovuto farlo già nel 2024. Il tradimento, infatti, era emerso durante il procedimento di separazione, conclusosi nel 2023 davanti al Tribunale di Busto Arsizio con l’addebito alla donna per infedeltà coniugale.

La casa era stata acquistata nel 2016 per 300mila euro, anche grazie a un prestito dei genitori dell’uomo e a un mutuo, e intestata a entrambi nel 2017. La relazione extraconiugale, secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria e riportato dal Corriere, era iniziata nell’aprile dello stesso anno. I legali della donna hanno inoltre sostenuto che il marito fosse a conoscenza del rapporto già dal 2019.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno evidenziato che l’uomo aveva già contezza dei presupposti per chiedere la revoca durante il giudizio di separazione. La richiesta è stata quindi respinta. Resta ora da definire il futuro dell’immobile: l’ex moglie vuole rientrare nell’abitazione, mentre tra le possibilità per l’ex marito c’è anche quella di venderla e dividere il ricavato.