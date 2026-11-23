Puntata dai toni accessi quella di "In Onda" su La 7, dove c'è stato un acceso botta e risposta tra Pietro Senaldi e Andrea Scanzi sulla tassa patrimoniale.

Puntata dai toni accessi quella di “In Onda” su La 7, dove c’è stata una certa tensione tra Pietro Senaldi e Andrea Scanzi sulla tassa patrimoniale. Tutti i dettagli su quanto è accaduto.

In Onda, tensione in studio tra Pietro Senaldi e Andrea Scanzi sulla tassa patrimoniale

E’ stata senza dubbio una puntata molto accesa quella di “In Onda su La 7, dove si è affrontato il tema della tassa patrimoniale.

Ospiti in studio di Luca Telese a Marianna Aprile c’erano Pietro Senaldi e Andrea Scanzi, insieme alla deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Il condirettore di Libero ha rivolto proprio alla Piccolotti le sue perplessità su questa misura: “Come fa la Piccolotti a pensare di onorare il suo programma, che è un programma solo di spesa, mandando via i ricchi? Lei dovrebbe moltiplicare i ricchi.

Il problema dell’Italia non è che ci sono i ricchi, è che ci sono pochi ricchi. Lei dovrebbe avere un programma, se vuole aiutare i poveri, che moltiplica la ricchezza”.

In Onda, tensione in studio tra Senaldi e Scanzi: “Capirai di rock, ma di economia…”

Come abbiamo appena visto, nel corso della puntata di “In Onda” su La 7 si è parlato della tassa patrimoniale, con ospiti Pietro Senaldi, Andrea Scanzi ed Elisabetta Piccolotti.

I condirettore di Libero ha proseguito: “C’è un cretino miliardario che resta qui in Italia per farsi tassare dalla Piccolotti? Io non credo”. Poi, rivolgendosi a Scanzi, ha ironizzato così: “Per favore dai Andrea, capirai di rock, di altre cose, di tennis, ma di economia non capisci…”. La replica di Scanzi: “Ti stai già rendendo ridicolo da solo.” Infine Senaldi ha detto: “La patrimoniale allontana la ricchezza. Il problema dell’Italia è creare ricchezza. Noi siamo bravissimi nel dividerla, nel sottrarla a chi ce l’ha, nel dividerla male. Ma nessuno si preoccupa di creare ricchezza, che dovrebbe essere il punto uno di un programma. Il programma della Piccolotti è come distribuire una ricchezza che non sa produrre”.