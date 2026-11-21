La settima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 14 novembre 2026 su Rai 1, ha registrato una momentanea distensione tra i protagonisti del recente “profumo-gate”. Dopo settimane di tensioni, Barbara d’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti hanno evitato nuovi scontri diretti, privilegiando il commento tecnico sulle performance artistiche.

Tregua dopo il confronto acceso

Il clima sereno ha caratterizzato l’intervento di La Rocca a seguito dell’esibizione della sua partner, scesa in pista nonostante una forte bronchite. Quando Simona Ventura ha tentato di riaprire il dibattito sul motivo dell’allontanamento del maestro da un precedente contesto professionale, La Rocca ha rifiutato di alimentare la polemica.

Ha dichiarato: “Io ti voglio tanto bene, ma non rispondo più a questo tipo di cose. Sono qui da due mesi e voglio celebrare questo bellissimo pezzo; Voglio solo valorizzare questa grande donna, icona di determinazione, forza e coraggio”.

La reazione della giuria è stata di apprezzamento per la scelta di chiudere la questione.

Barbara d’Urso ha ringraziato il ballerino affermando: “Grazie per non aver accettato l’ennesima provocazione”. Nel merito della danza, la giurata ha riconosciuto gli errori tecnici commessi da Ornella Muti, elogiandone però l’impegno emotivo: “Mi piace come hai ballato, hai iniziato a sorridere. Nonostante ci siano stati alcuni errori. Sai che per me ci sono ballerine più brave, ma ho apprezzato molto quello che hai fatto questa sera”. L’attrice ha replicato semplicemente con un sorriso e un “Grazie Barbara”.

Punteggi alti e tensione tra giurati

Sul fronte agonistico, la serata ha visto risultati altalenanti. Il samba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha totalizzato 45 punti. Tuttavia, durante la valutazione, è emersa una nuova frizione tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, arrivata a un ultimatum diretto alla conduttrice Milly carlucci: “O lui, o me”. Questo episodio mantiene alta la tensione interna alla giuria, nonostante la calma apparente mostrata verso i concorrenti.

Altri punteggi significativi hanno riguardato Noemi Bocchi, che con lo slow fox ha ottenuto 47 punti (sommati ai 20 recuperati dalla puntata precedente), e Monica Guerritore, che con il valzer ha conquistato il massimo dei consensi con 50 punti. Da segnalare anche la prova di Anna Safroncik e Alessandro Matri, entrambi fermi a 46 punti. Simona Ventura ha colto l’occasione per lanciare un’ipotesi televisiva sulla Bocchi, suggerendo che sia pronta per condurre un reality show.

Eliminazione di Jimmy Ghione

La classifica finale ha determinato lo spareggio tra le ultime due posizioni. Jimmy Ghione, penalizzato nella fase iniziale con un totale effettivo di 13 punti per il jive, si è confrontato con Manuela Moreno. Al termine dello spareggio, è stato l’ex inviato di Striscia la Notizia a dover lasciare la competizione. Per lui si apre ora la finestra del ripescaggio, meccanismo che permetterà al pubblico e alla giuria di decidere nei prossimi appuntamenti se reintegrarlo nel cast fisso della gara.