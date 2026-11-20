Il tema della libertà delle donne e del ruolo della religione nella società accende il confronto a Dritto e Rovescio. Nella puntata condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, il dibattito sull’integralismo islamico in Italia si è concentrato su alcune vicende di violenza e sulle differenze culturali tra Oriente e Occidente. A far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ospite pakistano Ayub, protagonista di un acceso botta e risposta con il conduttore sul ruolo femminile, la tradizione cristiana e il significato della libertà.

Dritto e Rovescio, il dibattito sull’Islam in Italia: i casi di Amina e Siid Negash

Nel corso della trasmissione si è discusso della condizione delle donne in alcuni contesti familiari e culturali legati all’Islam, con particolare attenzione agli episodi di violenza e sopraffazione. Tra le testimonianze affrontate c’è quella di Amina, una donna che sarebbe stata picchiata e tenuta segregata per anni dal marito.

Spazio anche alla vicenda di Siid Negash, consigliere comunale finito al centro delle polemiche dopo aver pronunciato alcune frasi in lingua araba durante una seduta istituzionale. Due casi che hanno alimentato il confronto sulla diffusione dell’Islam politico e sulle sue possibili manifestazioni in Italia.

“Le donne sono sottomesse anche in Italia”, Ayub provoca Del Debbio a Dritto e Rovescio

Il confronto in studio si è acceso quando Ayub, ospite di origine pakistana, ha contestato quelle che considera contraddizioni nella tradizione cristiana rispetto alla posizione delle donne. Per provocare gli interlocutori ha chiesto: «Perché una donna non può diventare Papa?», sostenendo che anche nel cristianesimo esisterebbero forme di subordinazione femminile. Una provocazione alla quale Del Debbio ha risposto richiamando le origini della Chiesa cattolica: «Un tale Gesù Cristo fondò la Chiesa e l’affidò a un tale Pietro e poi c’è la successione apostolica, perciò all’interno della religione cristiana il Papa è un uomo, c’è una tradizione». Ayub ha insistito sul paragone, affermando che anche nella propria cultura esiste una tradizione consolidata e accusando le società occidentali di non garantire una piena parità: secondo il suo ragionamento, le donne italiane ed europee sarebbero comunque sottomesse perché non possono accedere al pontificato. A sostegno della propria posizione ha ricordato che il Pakistan ha avuto una premier donna già nel 1988, riferendosi a Benazir Bhutto, mentre in Italia una donna è arrivata alla guida del governo soltanto molti anni dopo.

L’ospite ha poi illustrato la propria idea di libertà femminile, distinguendo tra i diritti che ritiene legittimi e comportamenti che, a suo avviso, non rientrerebbero in questo concetto. «Le donne sono libere, fanno la patente, lavorano e fanno tutto», ha dichiarato, precisando però che non considera libertà la possibilità di avere rapporti con altri uomini, bere alcolici o intrattenere relazioni extraconiugali. Ha quindi descritto la quotidianità delle donne nella propria visione familiare: possono frequentare parenti e amiche, uscire per fare shopping, andare al bar e occuparsi dei figli. Infine, ha portato come esempio personale la moglie, che starebbe prendendo la patente per guidare gli autobus, uscirebbe con le amiche italiane e avrebbe una vita sociale, pur mantenendo le responsabilità familiari.