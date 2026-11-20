Lo scontro scoppiato durante Ballando con le Stelle è diventato un caso nazionale. Il profumo-gate, come è stato ribattezzato, occupa da giorni i programmi di approfondimento e le conversazioni degli italiani. A tenere viva la vicenda è stata Caterina Balivo, che nel corso di La Volta Buona ha ospitato il giornalista Riccardo Signoretti, il quale conosce da anni Barbara d’Urso e ha raccontato retroscena mai confermati ufficialmente.

Il video della cena e la reazione in hotel

Lo studio ha mandato in onda alcune immagini registrate nella serata di sabato notte da Rossella Erra, in cui Barbara d’Urso appare insieme a parte del cast. Nella clip la giurata ride e si mostra serenissima. Signoretti però sostiene che la conduttrice vive e reagisce alle situazioni a compartimenti stagni: durante la cena tra amici ha messo da parte sofferenza e dolore, che ha poi lasciato emergere poche ore dopo, quando in hotel ha registrato il video in cui affermava di essere stata aggredita da Guillermo Mariotto.

Il giornalista ha anche criticato il comportamento dello stilista, ipotizzando un gesto studiato in anticipo: «Aveva già il profumo, quella situazione potrebbe essere stata pensata. Non tutti viaggiamo con un profumo in tasca». Mariotto, collegato dallo studio, ha replicato di aver già chiesto scusa e ha accusato i giornalisti di voler mettere il dito nella torta.

La solitudine dichiarata a un autore

Il punto più delicato riguarda le indiscrezioni su uno stato d’animo della conduttrice. Signoretti ha riferito di aver parlato con un autore molto vicino alla trasmissione, secondo cui «lei si è scoperta dolorosamente sola all’interno della famiglia di Ballando». Nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate in televisione, Barbara d’Urso ha detto di non essersi sentita abbastanza protetta, senza però affermare di sentirsi sola. La confidenza, quindi, resta una ricostruzione indiretta, forse nata da un momento di sconforto.

La replica di Caterina Balivo è stata immediata. La conduttrice ha ricordato che Zazzaroni e Alberto Matano hanno preso posizione a favore della collega, e che Matano si è offerto di cambiare posto in giuria. «Non mi piace raccontare solo una parte, con gli occhi abbiamo visto tutto», ha detto. Signoretti ha risposto che, in situazioni simili, la conduttrice del programma avrebbe potuto interrompere la puntata e allontanare il giurato, come è già accaduto in altri casi. Ha aggiunto che, con il 27-28% di share, il programma sembra aver fatto passare tutto in secondo piano.

Milly Carlucci conferma il cambio di posto

Nel corso della stessa puntata è intervenuta anche Milly Carlucci, che ha confermato il cambio di posto già annunciato a La Vita in Diretta. Secondo la conduttrice di Ballando con le Stelle, Matano ha chiesto di sedersi accanto a Mariotto per fare da argine alle sue intemperanze, mentre Barbara d’Urso resterà in giuria. Carlucci ha spiegato che la produzione non intende sfruttare la vicenda, ma riportare l’attenzione sulle performance dei concorrenti.

Alla domanda della padrona di casa su quale parte stesse, Carlucci ha risposto di stare innanzitutto dalla parte del programma e del suo pubblico. Ha ricordato che Mariotto è in trasmissione da ventuno anni e che Barbara d’Urso è stata scelta tre anni fa per stima e per affetto. Nel frattempo lo stilista, commentando la polemica, ha detto: «Il pubblico non si beve le finzioni, è intelligente e sa dove sono le cose vere».

Per ora la vicenda resta aperta. Le posizioni tra studio, giuria e protagonisti non si sono ancora ricomposte, e il caso continua a occupare la programmazione pomeridiana.