Il quinto Live Show di X Factor 2026 porta in gara i brani inediti dei concorrenti, ascoltati per la prima volta dal pubblico. Dopo la puntata precedente, con tre eliminazioni, la competizione si fa più leggera, con una sola uscita prevista. La conduzione è affidata a Giorgia, che apre la serata con l’esibizione del cantautore britannico Artemas, noto a livello internazionale grazie a i like the way you kiss me.

Nella prima manche, dedicata agli inediti, i sette concorrenti ancora in gara salgono sul palco. Le canzoni sono disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte. Seguirà la manche delle cover, e i due artisti meno votati tra le due manche finiranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Dalla Camilla di Solo noi a Teo Bok

Ad aprire è Camilla, della squadra di Paola Iezzi, con Solo noi, brano firmato da Riccardo Schiara e J4rk, con musica di Giordano Colombo. Irama ne apprezza la coerenza con il percorso dell’artista, mentre Gabbani parla di una scrittura elegante. Il voto è 6+.

Teo Bok presenta Believe Me, un pezzo in inglese che parte al pianoforte e diventa ballabile.

Jake La Furia gli augura di essere il precursore di questo genere in Italia, mentre Paola Iezzi chiede perché abbia scelto l’inglese per un pubblico italiano. Voto 7 e mezzo.

Alex Fontana, Mad-Dog e Giacomo Calò

Per Alex Fontana, con Vivian, arriva il giudizio più alto della prima manche tra quelli ascoltati finora, 7/8. Paola Iezzi lo definisce sensuale e accattivante, e Irama apprezza il passaggio all’italiano. I Mad-Dog portano Pericolosa, che Gabbani descrive con un ritornello beatlesiano, voto 7/8.

Giacomo Calò, della squadra di Gabbani, canta A un passo da, scritta da Giuliano Sangiorgi. Gabbani ammette di essersi emozionato, e il voto è 8. Patrizia, con Riman, ottiene 6, mentre Le Distanze con Missione di soccorso si fermano a 6.

Settembre ospite del Live Show

Ospite della serata è Settembre, che presenta il nuovo brano Lentiggini. Il cantautore è legato al palco di X Factor, dove ha partecipato come concorrente nel 2023, e l’anno scorso ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo con Vertebre. Il 2 marzo 2027 si esibirà a Londra, al The Grace, e a marzo terrà tre concerti nei club: il 9 a Pozzuoli, il 15 a Roma e il 20 a Milano.