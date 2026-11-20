Nella notte del 20 novembre un attacco missilistico delle truppe russe ha colpito Kiev, causando vittime, danni ai ponti e incendi in più zone della capitale.

Nella notte del 20 novembre un attacco missilistico condotto dalle truppe russe ha colpito Kiev. Il raid ha causato tre vittime e due feriti, ha danneggiato alcuni ponti della capitale Ucraina e ha innescato incendi in più quartieri. Le informazioni arrivano dalle autorità cittadine e dall’amministrazione militare di Kiev.

Ponti danneggiati e traffico interrotto

Il sindaco Vitaliy Klitschko ha comunicato su Telegram che il ponte Podils’ko-Voskresenskyi ha subito danni dopo il bombardamento. Al momento il traffico tra le due sponde della capitale è interrotto. Anche il ponte Darnyts’kyi presenta danni, mentre un altro impatto si è verificato sul Ponte Meridionale. Gli specialisti valuteranno l’entità dei danni alle infrastrutture soltanto dopo la fine dell’allerta aerea.

Per ridurre i disagi alla viabilità, il sindaco ha chiesto ai residenti di non usare l’auto privata per entrare in città, se non strettamente necessario. Ha inoltre invitato le istituzioni e le aziende in grado di farlo a organizzare il lavoro da remoto per i propri dipendenti. Nel messaggio Klitschko ha precisato che l’attacco era ancora in corso e che tutti i servizi stanno lavorando per risolvere le conseguenze nel più breve tempo possibile.

Incendi nei distretti di Obolon, Podilskyi e Holosiivskyi

Nelle prime ore del mattino l’amministrazione militare di Kiev ha segnalato un incendio in un edificio di tre piani nel quartiere di Obolon, scoppiato in seguito a un attacco nemico. Nel distretto di Podilskyi è stato registrato un ulteriore rogo, che ha interessato un edificio situato in un’area non residenziale.

Successivamente il sindaco e l’amministrazione militare hanno fornito dettagli sui danni in almeno tre distretti: Obolonskyi, Podilskyi e Holosiivskyi. Nel distretto di Obolonskyi i detriti di un missile sono caduti sull’edificio di tre piani, provocando l’incendio. Nel distretto di Holosiivskyi un colpo ha raggiunto l’area di una struttura infrastrutturale, dove un edificio adibito a uffici all’interno del complesso ha preso fuoco. Klitschko ha segnalato anche un impatto in uno spazio aperto vicino a uno dei ponti cittadini, ma l’entità degli eventuali danni alle infrastrutture circostanti non è ancora stata determinata.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime è stato comunicato nella prima mattina. Nel rapporto dell’amministrazione militare della città si legge: “Purtroppo, tre persone sono morte a seguito dell’attacco nemico alla capitale”. Le persone ferite sono due. Le autorità non hanno ancora chiarito quanti edifici siano stati evacuati o quanto tempo richiederanno i lavori sui ponti.