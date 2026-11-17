United Airlines, guasto informatico blocca i voli: cosa è successo e quali s...

United Airlines, guasto informatico blocca i voli: cosa è successo e quali s...

Nuovi disagi per il trasporto aereo negli Stati Uniti, dove un guasto informatico ha provocato ritardi nelle partenze di diversi voli della United Airlines. L’interruzione, legata alla perdita di connessione con i sistemi di pesatura degli aerei, è stata risolta dopo alcune ore. La compagnia ha escluso, al momento, l’ipotesi di un attacco hacker.

Nuovi disservizi dopo il blocco dei voli negli Stati Uniti

L’episodio si inserisce in un periodo particolarmente complicato per il trasporto aereo americano. Soltanto pochi giorni prima, infatti, la Faa aveva disposto uno stop nazionale alle partenze, rimasto in vigore per oltre quattro ore e revocato poco dopo le 20 di venerdì, ora locale (le 2 di sabato in Italia).

Anche dopo la ripresa delle operazioni, le compagnie hanno dovuto affrontare le conseguenze delle cancellazioni e dei ritardi, cercando di riorganizzare la disponibilità di aeromobili, personale di bordo e bagagli. Secondo le prime ricostruzioni, il precedente blocco sarebbe stato provocato da alcune difficoltà emerse durante un aggiornamento dell’infrastruttura di telecomunicazioni utilizzata per il controllo del traffico aereo.

Non si tratta, inoltre, dell’unico problema tecnologico registrato negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Migliaia di clienti hanno segnalato difficoltà nell’accesso ai servizi bancari online e nell’esecuzione dei pagamenti, con disservizi che hanno coinvolto istituti come JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo. La settimana precedente anche Microsoft era stata interessata da un’interruzione che aveva coinvolto piattaforme come Outlook, Teams e Copilot, tornate pienamente operative soltanto sabato. Al momento, tuttavia, non risultano collegamenti accertati tra questi episodi e il guasto che ha interessato United Airlines.

United Airlines, guasto informatico blocca i voli: cosa è successo

Il malfunzionamento ha interessato i sistemi tecnologici utilizzati da United Airlines, impedendo temporaneamente la regolare partenza degli aerei. All’origine del disservizio ci sarebbe stata un’interruzione del collegamento con i dispositivi incaricati di gestire la pesatura dei velivoli, un’operazione necessaria prima del decollo. Non sono stati invece segnalati problemi per gli aerei già in volo né per quelli operati da United Express. Resta da chiarire quanti mezzi siano stati coinvolti e quale sia stata l’esatta portata dei ritardi.

La compagnia aveva inizialmente comunicato attraverso un messaggio pubblicato su X di essere al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile: «Ci scusiamo sinceramente per il disagio. Siamo consapevoli dell’interruzione diffusa del sistema e i nostri team stanno lavorando duramente per rimettere tutto in funzione il prima possibile». Ai passeggeri era stato inoltre consigliato di controllare gli aggiornamenti attraverso l’applicazione ufficiale o il sito United.com. In un secondo momento, il vettore ha confermato la risoluzione del problema, precisando che non erano emersi elementi riconducibili a un attacco informatico.