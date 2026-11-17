Dalle dating app alle app di meditazione, sempre più applicazioni dichiarano di usare l'intelligenza artificiale. Una guida pratica per controllare permessi, privacy, comportamento offline e reputazione dello sviluppatore, con segnali d'allarme, strumenti di monitoraggio e alternative open source.

Una dating app che promette abbinamenti con l’AI, una meditation app che si adatta al tuo umore, un’app per cercare una babysitter che «capisce» le esigenze della famiglia. Dietro queste promesse ci sono quasi sempre dati personali, spesso sensibili: conversazioni, voce, posizione, abitudini. Prima di installare, bastano pochi minuti di controlli per capire a chi si stanno affidando.

La verifica funziona meglio se segue un ordine preciso: scheda dello store, permessi richiesti, informativa sulla privacy, comportamento senza connessione e infine la storia di chi ha sviluppato l’app.

Permessi richiesti: la prima spia da controllare

Il test più rapido è chiedersi se ogni permesso serve alla funzione dichiarata. Un’app per consultare i prezzi, come un’app osservaprezzi carburanti, ha senso che chieda la posizione.

Non ha senso che chieda rubrica, microfono e SMS. Lo stesso vale per un assistente AI per testi o immagini: la fotocamera serve solo se si scattano foto dentro l’app.

Su Android la sezione Privacy delle impostazioni mostra quali app hanno usato microfono, fotocamera e posizione e quando. Su iPhone esiste il Rapporto sulla privacy delle app.

Conviene concedere i permessi «solo mentre l’app è in uso» e negare quelli non essenziali: un’app seria continua a funzionare.

Politica privacy ed etichette dello store

Le schede di Google Play e App Store contengono una sintesi dei dati raccolti. Vanno confrontate con l’informativa sulla privacy completa. Alcuni punti da cercare con la funzione di ricerca nel testo:

se le conversazioni o i contenuti inviati vengono usati per addestrare i modelli;

per quanto tempo i dati sono conservati e se si possono cancellare;

con quali terze parti, inclusi inserzionisti e broker di dati, vengono condivisi;

dove ha sede il titolare del trattamento e come si esercitano i diritti previsti dal GDPR.

Un’informativa vaga, assente in italiano o raggiungibile solo dopo la registrazione è un primo segnale d’allarme. Particolare cautela serve con le app che trattano dati di salute mentale: chi cerca una mindful self-compassion app condivide stati d’animo molto personali, e l’azienda dovrebbe spiegare chiaramente come li protegge.

Test offline e traffico di rete

Una verifica semplice consiste nell’attivare la modalità aereo e aprire l’app. Se funzioni dichiarate «on device» smettono di lavorare, l’elaborazione avviene sui server. Non è un difetto in sé, ma va saputo. Se invece l’app dice di operare in locale e poi richiede la rete per ogni azione, la dichiarazione è poco credibile.

Per vedere dove finiscono i dati servono strumenti dedicati. Su Android, NetGuard e TrackerControl mostrano le connessioni in uscita e bloccano i tracker. Su iPhone la funzione Registro attività delle app mostra gli accessi a sensori e domini contattati. Un’app che contatta decine di domini pubblicitari per una funzione semplice merita di essere eliminata.

Reputazione dello sviluppatore e segnali d’allarme

Conta chi pubblica l’app. Va controllato se lo sviluppatore ha un sito con indirizzo e contatti reali, altre app nello store e una storia di aggiornamenti. Le app dei grandi servizi vanno scaricate dal canale ufficiale: chi cerca Gemini Google come app deve verificare che l’editore sia Google LLC, perché gli store sono pieni di cloni con nomi simili. Lo stesso vale per una Hinge dating app o per qualunque marchio noto.

Tra i segnali d’allarme principali:

recensioni tutte identiche, molto recenti e prive di dettagli;

abbonamenti con prova gratuita nascosta e disdetta difficile;

richiesta di documenti o foto del volto senza motivo chiaro;

pochi download, nome generico e nessun sito affidabile;

promesse di risultati garantiti dall’AI.

Alternative open source

Chi vuole ridurre la condivisione di dati può orientarsi su software open source, il cui codice è ispezionabile. Su Android lo store F-Droid raccoglie solo app libere. Per l’AI generativa esistono modelli aperti eseguibili in locale, con strumenti come Ollama o LM Studio su computer, che tengono prompt e documenti sul dispositivo. Richiedono hardware adeguato e danno risultati diversi dai servizi cloud più grandi, ma i dati non lasciano la macchina.

Dopo l’installazione, la sicurezza si mantiene nel tempo: ogni qualche mese conviene rivedere i permessi, controllare gli aggiornamenti dell’informativa e chiedere la cancellazione dell’account quando l’app non serve più.