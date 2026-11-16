La Russia ha lanciato un avvertimento al Regno Unito in vista della presidenza del G20 che Londra assumerà per il 2027. Mosca ha chiarito che qualsiasi tentativo di limitare i diritti russi non passerà inosservato e avrà conseguenze.

Il messaggio arriva meno di due settimane dopo che l’Economist ha riportato le parole del primo ministro britannico Andy Burnham.

Secondo quanto riferito, il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al vertice del G20 previsto a Manchester nel novembre dell’anno successivo, a causa delle sanzioni britanniche legate al conflitto in Ucraina.

Le dichiarazioni dell’ambasciatore Berdyev

A esprimersi è stato Marat Berdyev, ambasciatore itinerante del ministero degli Esteri russo per gli affari del G20 e dell’APEC.

In un’intervista all’agenzia statale RIA Novosti ha affermato: “Vedremo come si comporterà davvero Londra. Una cosa è chiara: ogni violazione dei diritti della Russia non passerà inosservata. Eventuali passi falsi in questo senso avranno conseguenze serie.”

Berdyev ha aggiunto di sperare che uno scenario negativo possa essere evitato. Ha inoltre sostenuto che il Paese che detiene la presidenza a rotazione del G20 non può imporre condizioni né decidere chi partecipa ai lavori del forum.

La partecipazione russa al G20

La Russia resta membro del G20, nonostante gli sforzi occidentali per isolarla a causa della guerra in Ucraina. Di norma, i Paesi ospitanti invitano tutti i membri del gruppo al vertice annuale. Gli Stati Uniti, attuale presidenza, hanno invitato Putin al summit che ospiteranno a Miami a dicembre. Il Cremlino non ha ancora chiarito se il presidente parteciperà o se manderà un suo rappresentante.