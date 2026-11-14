Negli Stati Uniti i decolli sono fermi in tutto il Paese. Nella serata di venerdì 13 novembre 2026, intorno alle 22 ora italiana, la Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato a tutti gli scali di non far partire alcun aereo, richiamandosi a circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza. Si tratta del secondo blocco totale della storia americana dopo quello seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, mentre il precedente risaliva al gennaio 2023, quando si era bloccato il sistema di avvisi destinato ai piloti.

Il guasto alle comunicazioni e le cause ancora incerte

Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha spiegato che il problema riguarda le comunicazioni dei 22 centri regionali che guidano gli aerei tra un aeroporto e l’altro. I tecnici della FAA stanno esaminando la situazione. Alcune ricostruzioni parlano di interruzioni delle frequenze radio usate per il controllo del traffico aereo, mentre una comunicazione interna di Alaska Airlines accennava anche a radar difettosi.

Prima dello stop nazionale erano già stati fermati per un guasto i due principali scali di Chicago, O’Hare e Midway. Le autorità non hanno ancora chiarito l’origine del malfunzionamento, e le prime verifiche escludono un attacco informatico.

Voli in ritardo e passeggeri a terra

Il provvedimento riguarda i voli in partenza, mentre gli aerei già in aria possono completare la rotta e atterrare.

I collegamenti internazionali diretti negli Stati Uniti, compresi quelli dall’Europa, vengono valutati uno per uno. Secondo i dati citati, i ritardi e le cancellazioni hanno superato quota 7.000. Lo scalo di Denver, in Colorado, ha fatto scendere dagli aerei i passeggeri già imbarcati. Anche nel regno unito si sentono gli effetti: il volo delle 22:30 italiane da Heathrow a JFK di New York è stato cancellato. United Airlines ha comunicato che nessun nuovo volo nazionale partirà finché il blocco resterà in vigore.

Non è ancora noto quando riprenderanno i voli. Un avviso indicava come termine stimato le 22 ora centrale, cioè le 5 di sabato in Italia, ma restano valide le disposizioni di tenere gli aerei a terra fino a nuovo ordine. Equipaggi che hanno superato le ore di servizio consentite e velivoli fermati negli aeroporti sbagliati potrebbero allungare i disagi nelle prossime ore. Chi deve partire o fare scalo negli Stati Uniti nei prossimi giorni farebbe bene a verificare lo stato del volo con la compagnia prima di recarsi in aeroporto.