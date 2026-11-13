I Big di Sanremo 2027 saranno svelati venerdì 11 dicembre, in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di Sarà Sanremo. La conferma è arrivata con un promo trasmesso per la prima volta sulla rete ammiraglia Rai, in cui il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha messo fine alle indiscrezioni dei giorni precedenti.

Nello spot compare accanto a lui Mariasole Pollio, senza che l’annuncio chiarisca se l’attrice affiancherà il conduttore anche nella conduzione dello spettacolo di dicembre. Il botta e risposta tra i due è leggero: Pollio chiede almeno un nome di un cantante in gara, mentre De Martino rimanda tutto all’11 dicembre e avverte che fino a quel momento i nomi che circolano sono solo ipotesi.

La serata di Sarà Sanremo

Il programma dell’11 dicembre non riguarda soltanto l’annuncio dei Campioni. Nella stessa serata si svolgerà anche la sfida tra i sei giovani in gara, e il vincitore diventerà il 24esimo cantante tra i Big del Festival di Sanremo. La diretta arriverà dal Teatro dell’Opera del Casinò e chiuderà il percorso di Sanremo Giovani.

Il gruppo dei concorrenti sarà quindi composto da 24 artisti: 23 scelti personalmente da De Martino e il sesto giovane che otterrà il posto disponibile. La scelta della data è arrivata dopo che si era parlato del 29 novembre e del 18 dicembre.

Il calendario verso il Festival

Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio, circa due mesi dopo l’annuncio. Le proposte degli artisti dovranno arrivare entro il 23 novembre, salvo proroghe, e da quel momento partirà un conto alla rovescia di circa tre settimane per chiudere gli accordi e definire la lista definitiva.

De Martino ha già spiegato in passato, al Festival dello Spettacolo, che le fughe di notizie nascono spesso dall’interno dell’organizzazione. Per questo motivo ribadisce che, finché manca l’ufficialità, ogni anticipazione sui nomi va considerata con prudenza.