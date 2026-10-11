Il palazzo dell’Unione Europea è stato invaso da una folla determinata a far sentire la voce dei bambini ucraini strappati dalle loro case. Il 11 ottobre 2026, centinaia di manifestanti, famiglie, attivisti dei diritti umani e rappresentanti diplomatici hanno marciato davanti al Porta Nuova di Bruxelles, chiedendo una risposta più decisa da parte delle istituzioni europee.

La manifestazione a Bruxelles: chi, dove e perché

Organizzata da un consorzio di ONG internazionali, tra cui Save the Children, Amnesty International e il Centro Ucraino per i Diritti Umani, la protesta ha coinvolto più di cinquecento persone. Tra i partecipanti spiccano i genitori di bambini ancora in Russia, i membri della diaspora ucraina in Belgio e alcuni diplomatici dell’Unione Europea disposti a fare pressione sui governi.

Il corteo è partito da Parc Leopold per poi raggiungere la Casa del Parlamento dove è stato trasmesso in diretta un video testimoniale di un ragazzo di 12 anni, ancora trattenuto da una famiglia russa. Il simbolo della manifestazione era una gigantesca mongolfiera a forma di cuore rosso, simbolo della speranza e della riconciliazione.

Le richieste concrete dei manifestanti

Il manifesto recitava tre domande chiave: “Chi è responsabile della deportazione di 20.000 minori?”“Perché le autorità europee non hanno ancora imposto sanzioni più dure?” e “Qual è il ruolo del Vaticano in questa tragedia?”. Gli organizzatori hanno chiedito l’attivazione di un meccanismo di tracciamento per tutti i minori ucraini e l’apertura di un tribunale internazionale per perseguire i responsabili. Inoltre, hanno richiesto l’istituzione di un fondo di emergenza per l’accoglienza dei bambini rientrati in Ucraina.

Deportazione di minori ucraini: dati, impatti e reazioni

Dal febbraio 2022, le agenzie indipendenti monitorano l’esodo forzato di oltre ventimila minori verso la Federazione Russa. La maggior parte di questi ragazzi è stata trasferita in famiglie adottive o affidate a strutture di cura russe, spesso in regime di cittadinanza forzata. Le testimonianze raccolte da ONG indicano che molti di loro sono tenuti all’oscuro del loro passato, con documenti falsificati e nomi cambiati. Il Direttorio per i Diritti del Bambino dell’ONU ha definito questi atti come potenziali crimini contro l’umanità ma finora le sanzioni internazionali rimangono limitate.

Il ruolo del Vaticano e le critiche

Il Pontificio nella sua ultima udienza, ha espresso profondo dolore per la situazione dei bambini ucraini e ha invocato un impegno globale per la loro liberazione. Tuttavia, la protesta belga ha evidenziato la percezione diffusa che il Vaticano sia l’unica istituzione a parlare apertamente del tema, mentre le autorità europee sembrano restare in silenzio. Questo divario ha alimentato una critica dura da parte dei partecipanti, che hanno accusato le istituzioni di ignorare una crisi umanitaria in cambio di diplomazia di facciata.

La tensione tra le richieste dei manifestanti e le risposte ufficiali resta alta. Dopo la manifestazione, un portavoce dell’Unione Europea ha promesso di avviare una indagine congiunta con le autorità ucraine, ma ha riconosciuto che il processo richiederà tempo. Nel frattempo, le ONG continuano a raccogliere prove, a fornire supporto psicologico ai bambini liberati e a fare pressione per una risoluzione rapida. La speranza è che la manifestazione di Bruxelles diventi il primo di una serie di azioni concertate per porre fine alla tragedia dei bambini ucraini.