Nel documentario Netflix Chiara, Chiara Ferragni rompe il silenzio sul matrimonio con Fedez e racconta gelosia, bacio di Sanremo 2023 e depressione.

Nel documentario Netflix “Chiara”, diretto da Leandro Emede e disponibile in streaming, Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Fedez. Al centro del racconto ci sono la violenza psicologica, i tradimenti, la depressione e il rapporto con i figli, oltre al Festival di Sanremo 2023, da cui la crisi della coppia ha preso forma secondo la stessa imprenditrice digitale.

Una storia cominciata nel 2016 sotto gli occhi dei follower

La relazione è nata nel 2016, grazie alle rime di una canzone. Nel maggio di quell’anno uscì “Vorrei ma non posto”, in cui si citava Matilda, il bulldog francese di Ferragni, morto nel 2023. Dopo alcuni messaggi sui social, i due si videro per un primo appuntamento in un hotel di Milano.

In poco tempo la coppia diventò la più seguita d’Italia sui social, e i fan ne unirono i cognomi nel soprannome “Ferragnez”. Il 6 maggio 2017, durante un concerto all’Arena di Verona, Fedez chiese a Ferragni di sposarlo davanti a migliaia di persone. Il primogenito Leone Lucia è nato a marzo del 2018 a Los Angeles, e il matrimonio si è celebrato in Sicilia nel 2018.

Ferragni ha spiegato così il modello seguito: “La gente voleva la favola.”

Sanremo 2023 e il bacio concordato

Il momento che, secondo il documentario, ha incrinato la coppia è il Festival di Sanremo 2023, quando Rosa Chemical baciò Fedez sul palco del Teatro Ariston. Settimane prima del Festival, Ferragni gli aveva chiesto di sostenerla, senza mettersi in mostra e senza mancarle di rispetto in pubblico. Nel documentario si vede la frase che la imprenditrice aveva pronunciato sul marito in una lettera alla sé bambina: “Di Federico non ti dico nulla, non ti voglio togliere la sorpresa e la meraviglia di scoprire piano piano l’amore vero”. Guardandosi sul palco, Ferragni ha commentato: “Quello non avrei mai dovuto dirlo”.

Ferragni ha raccontato che, mentre guardava il bacio, pensava soltanto: «Federico, vai giù da quel palco, vai giù da quel palco!». Ha poi osservato che il padre stava filmando la scena, dopo la richiesta: «Mi filmi adesso?». Commentando le immagini, ha detto: “Ha proprio dimostrato quanto non gli fregasse nulla di me, davanti a tutta Italia.” Per lei il punto non era che il marito avesse preso la scena, ma che tutti avessero visto la mancanza di rispetto.

Ferragni ha inoltre detto di aver chiesto delle scuse, che non sono mai arrivate. Nell’ottobre del 2025, con l’uscita del libro di Fedez, ha scoperto che il bacio era stato organizzato in anticipo: “L’ho letto nel suo libro”. Il 12 febbraio del 2023 era già stato riportato che, nel pomeriggio della finale, Fedez e Rosa Chemical avevano parlato del bacio in diretta a Muschio Selvaggio. Nel maggio del 2025, durante l’ospitata nel podcast Mondo Cash, Rosa Chemical ha confermato: “Sì ragazzi, era una cosa preparata e già programmata.”

Violenza psicologica e gelosia

Nel documentario Ferragni racconta di aver inizialmente scambiato la gelosia di Fedez per una manifestazione d’amore. Ha detto: “Federico era molto geloso. Se pensava che io parlassi con un altro, stava troppo male.” Oggi definisce quella relazione tossica: “Però era una cosa tossicissima”. Ha spiegato quanto sia difficile riconoscere la violenza psicologica quando si è coinvolti sentimentalmente.

Ferragni ha ammesso anche di aver ridimensionato i propri guadagni davanti al marito: “Non dicevo mai i miei cachet a mio marito. Di solito mentivo sulla cifra.” Ha ricordato la solitudine provata durante il matrimonio, al punto di chiedere agli amici di non lasciarli soli durante le vacanze. Ha precisato di non voler cercare vendetta contro l’ex marito.

Depressione, tradimenti e rapporto con i figli

Nel documentario Ferragni parla del periodo di depressione seguito al crollo della vita sentimentale e professionale, quando faticava persino ad alzarsi dal letto. Il rimprovero che più l’ha ferita è stato questo: “Stai zitta, che adesso non sai neanche fare la madre”. Ha raccontato di aver cercato di nascondere la sofferenza ai figli, trovando poi conforto proprio nei momenti passati con loro.

Secondo quanto riportato, la crisi è precipitata con il caso del pandoro, e Fedez ha collaborato alla stesura del video di scuse pubblicato il 18 dicembre 2023. La rottura definitiva sarebbe maturata dopo che Ferragni aveva scoperto una conversazione nascosta sul cellulare del marito. Pur avendo deciso di mandarlo via di casa, è stato Fedez, secondo il suo racconto, a interrompere la relazione. Il 19 dicembre 2024 il rapper le avrebbe confessato di essersi innamorato di Angelica Montini prima del matrimonio, dopo che alcuni ex collaboratori le avevano riferito di presunte infedeltà protratte negli anni.