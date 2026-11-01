Novità streaming su Netflix a novembre: serie, film e documentari

Novità streaming su Netflix a novembre: serie, film e documentari

Novembre su Netflix regala una carrellata di debutti: secondi di Black Doves, thriller horror, documentari firmati Howard e nuove serie italiane.

Il catalogo di Netflix per novembre 2026 si presenta ricco e variegato, con proposte che spaziano dal thriller internazionale alle commedie natalizie, passando per documentari di grande valore. Il programma è stato strutturato per offrire qualcosa a ciascun spettatore, sia che si cerchi tensione, emozione o leggerezza.

Spionaggio, horror e thriller psicologico

Il 5 novembre fa il suo debutto Black Doves 2, la seconda stagione della saga di spie.

Keira Knightley ritorna nei panni di Helen, una agente infiltrata in una rete segreta, mentre il marito, interpretato da Andrew Buchan, si avvicina alla carica di primo ministro. La trama si infittisce tra tradimenti politici e alleanze precarie, con il supporto dell’ex assassino professionista Sam, interpretato da Ben Whishaw. Il conflitto tra vita privata e doveri di stato è il cuore pulsante della serie.

Il misterioso The Body

Lo stesso giorno, arriva The Body, una miniserie che combina horror, soprannaturale e thriller psicologico. Ideata da Quinn Shepard, la storia inizia con una cerimonia di iniziazione a Halloween che si trasforma in tragedia, scatenando visioni premonitori tra le ragazze del collegio. La narrazione esplora le fragilità adolescenziali, facendo emergere paure e segreti nascosti.

Film e serie internazionali e italiane di spicco

Il 6 novembre è programmata la proiezione di Possible Love, opera del regista sudcoreano Lee Chang-dong, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia. Il film mette a confronto due coppie di mondi opposti: un operaio disoccupato e sua moglie contrapposti a una documentarista e al suo ricco marito. Il “documentario” che la donna realizza sulla condizione del lavoratore genera tensioni, contraddizioni e rivelazioni emotive.

Il ritorno dei seriali italiani è garantito da Chiaroscuro, in onda dall’11 novembre. La trama segue Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), esperto di falsificazioni, che collabora con l’ispettore Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi) per risolvere omicidi legati a dipinti d’infanzia. Il caso riapre le ferite sul passato di Cosmo e introduce personaggi come Matilde Gioli e Paz Vega.

Documentario Avedon di Ron Howard

Lo stesso 11 novembre è disponibile il documentario Avedon, diretto da Ron Howard, che ripercorre la vita del celebre fotografo Richard Avedon. Grazie a scatti inediti, filmati d’archivio e testimonianze di collaboratori, il film illustra come Avedon abbia rivoluzionato la moda e il ritratto nel Novecento, rivelando anche aspetti personali poco conosciuti.

Animazione, commedie natalizie e contenuti per tutta la famiglia

Tra le novità più leggere, Steps propone una versione alternativa della fiaba di Cenerentola, narrata dal punto di vista delle sorellastre. La narrazione ironica mette in luce dinamiche familiari e rivalità, offrendo una prospettiva fresca sulla storia classica.

Per avvicinarsi al periodo festivo, Netflix aggiunge Guarding Stars (18 novembre) e Un cucciolo per Natale (4 novembre). Il primo è una commedia romantica in cui una guardia del corpo deve proteggere un attore d’azione, generando scintille e segreti svelati. Il secondo, più familiare, racconta di un bassotto che aiuta una famiglia a riscoprire lo spirito natalizio.

Infine, la terza stagione de L’imperatrice (12 novembre) continua le vicende di Elisabeth (Devrim Lingnau) e del marito Franz, segnati dalle ferite della guerra. Tra tradimenti e tensioni di corte, Elisabeth incontra il conte Andrássy, aprendo nuove alleanze politiche.