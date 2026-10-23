La Carta Giovani Nazionale dà il diritto di usufruire di una serie di offerte e promozion i per i giovani. Con questa carta possono vedere molte serie e film.

Chi ama il cinema e le serie tv può essere soddisfatto dal momento che Disney Plus ha pensato a una nuova promozione per gli utenti che rientrano in determinati target. In questo modo, la piattaforma di streaming è resa maggiormente accessibile alle nuove generazioni tramite una serie di agevolazioni. Vi è infatti una collaborazione con Carta Giovani Nazionale. Vediamo di cosa si tratta.

Carta Giovani Nazionale

Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa rivolta soltanto ad alcune fasce d’età. Infatti riguarda i giovani che hanno tra i 18 e i 35 anni. Si tratta di un progetto indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che permette ai giovani appartenenti a questa fascia d’età di usufruire della promozione.

I giovani che rientrano in questo target possono usufruire della Carta Giovani Nazionale soltanto grazie all’app IO. Proprio per loro, la promozione risulta particolarmente conveniente dal momento che possono usufruire di un prezzo speciale. Al prezzo di 4,99€ al mese per 4 mesi è possibile accedere ai grandi classici ma anche alle novità di Disney Plus.

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento utile, non solo dal punto di vista economico, ma anche per altri fattori. In questo modo non solo va a migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, ma viene visto come strumento di crescita per favorire e incentivare una maggiore cooperazione e partecipazione alle attività nel settore ricreativo, culturale e sportivo.

La proposta della Carta Giovani Nazionale arriva in un momento propizio. I giovani possono aderire ai film e alle serie dei marchi della Disney, della Pixar, ma anche di Hulu approfittando della visione di varie pellicole. Da Il diavolo veste Prada 2 sino alle serie come The Bear oppure Toy Story 5 che è stato appena inserito in catalogo, passando per Vision Quest in uscita il 14 del corrente mese o di Percy Jackson che arriva il 20 novembre.

Se volete saperne di più è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine.

Gli altri abbonamenti

Coloro che non rientrassero negli standard relativi alla Carta Nazionale Giovani possono comunque usufruire dei prezzi listino standard della piattaforma. Si parte infatti dal piano Standard compreso di pubblicità a 6,99€ al mese a quello senza pubblicità il cui costo arriva a 10,99€. Per il paino Premium da vedere in definizione 4 UHD e HDR, il prezzo sale decisamente e arriva a 15,99€

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