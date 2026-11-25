Due colleghi di una casa editrice, una bufera di neve e un viaggio in auto verso New York: Prime Video punta sul romance natalizio con Chris Briney e Michelle Randolph

Prime Video propone per le festività Scontrarsi a Natale, una commedia romantica con Chris Briney e Michelle Randolph. Il film racconta due colleghi che lavorano nella stessa casa editrice e che rischiano entrambi il posto di lavoro.

Due editor rivali e un viaggio in auto

Per non perdere l’impiego, i due protagonisti devono trovare il prossimo grande bestseller.

Una bufera di neve li blocca in aeroporto e li costringe a condividere un’auto per raggiungere New York. Il viaggio è fatto di deviazioni impreviste e battibecchi, e man mano che i chilometri passano diventa difficile distinguere la rivalità professionale dall’attrazione.

Il film gioca sul trope del rivals to lovers, già noto agli appassionati del genere.

Ryan è convinto che basti seguire il copione di una buona commedia romantica per innamorarsi, mentre la protagonista preferisce concentrarsi sulla carriera e sui propri obiettivi professionali.

Chris Briney tra Conrad Fisher e un nuovo ruolo

Per chi ha seguito The Summer I Turned Pretty, il film offre il ritorno di Chris Briney in una storia romantica.

Il suo Ryan ha tratti che possono ricordare Conrad Fisher, il personaggio della serie: un lato riservato, una certa complessità emotiva e un modo tutto suo di affrontare i sentimenti.

Accanto a lui c’è Michelle Randolph. La coppia costruisce una relazione graduale, fatta di contrasti, complicità e momenti teneri. Il film non ha una componente particolarmente spinta e punta su un romanticismo delicato, in linea con l’atmosfera natalizia.

Il romance tra le commedie e i drammi del catalogo

Nel genere romantico, le commedie uniscono storie di relazioni a momenti umoristici, mentre i drammi romantici esplorano relazioni complicate, difficoltà personali e decisioni che incidono sulla vita dei personaggi. Scontrarsi a Natale appartiene al primo filone e si rivolge a chi cerca un intrattenimento leggero e positivo.

Il film ha tra i suoi elementi anche l’ambientazione editoriale, con libri, autrici e riferimenti al mondo romance, e può interessare in particolare chi ama leggere e riconoscere sullo schermo titoli e dinamiche familiari.

Chi cerca altri titoli può orientarsi tra i generi offerti da Prime Video, che comprendono anche dramma, commedia, azione, mistero, fantascienza e avventura, spesso combinati tra loro in una stessa produzione.