Roma, 25 nov. (askanews) – Rafforzare la fiducia dei cittadini nella ricerca, coniugando rigore e accessibilità e riconoscendo nell’innovazione e negli studi una leva di crescita per l’Italia. Sono i temi al centro della seconda edizione de “La Bussola della Scienza. Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità”, evento promosso da Healthcare Policy e Formiche, con il supporto di Multiversity e Nestlé, andato in scena alla Treccani a Roma.

Uno sguardo al progresso, alla prevenzione e alla disinformazione per trasformare il sapere in scelte consapevoli e benefici per cittadini e sviluppo nazionale. “La qualità del dibattito pubblico si misura anche dalla capacità di distinguere quello che sappiamo da quello che crediamo di sapere. Ecco, La Bussola della Scienza serve proprio a questo: a mettere al centro della scena la distinzione tra questi due elementi, perché su questo abbiamo delle chance di costruire quella famosa fiducia che serve a rendere i cittadini consapevoli” ha dichiarato Ilaria Donatio, direttrice Healthcare Policy.Nel panel sul valore della ricerca per la crescita, attenzione al legame tra cultura, innovazione, economia e competitività, superando paure infondate che frenano gli studi.

“La riflessione è molto semplice: quando l’antiscienza ha preso il sopravvento, si sono fermate innovazioni che avrebbero potuto portare grande competitività al nostro paese. Faccio un esempio passato: il 5G, per cui la paura infondata di effetti negativi ci ha rallentato moltissimo nella connettività nazionale. E adesso lo vediamo anche sui data center, in cui dati veri, ma presi dagli Stati Uniti, sono applicati in modo non scientifico al nostro paese, dove la realtà è molto diversa” ha aggiunto l’On.

Giulia Pastorella, deputata della Repubblica italiana.Spazio infine al dialogo tra studiosi e società per rendere la conoscenza più accessibile e rafforzare la fiducia. “C’è bisogno innanzitutto di parlare semplice, senza tanti tecnicismi, perché non è detto che le persone possano capire determinati termini tecnici che a volte si usano. E poi dare alle persone una motivazione per credere nella scienza, ma tranquillizzarle: la scienza è al servizio dell’umanità, sempre” ha concluso Massimo Ciccozzi, professore di Epidemiologia e Statistica sanitaria Università Campus Bio-Medico di Roma.Un confronto tra istituzioni, accademia, media e imprese che richiama a una responsabilità condivisa: tutelare l’indipendenza della ricerca, contrastare la disinformazione e portare il valore delle evidenze nel dibattito pubblico e nelle scelte quotidiane.