Roma, 25 nov. (askanews) – Il valore dei luoghi di lavoro come spazi strategici per diffondere informazioni autorevoli, promuovere una vera cultura della prevenzione e aiutare le persone a tradurre la consapevolezza in comportamenti concreti per la salute quotidiana. È quanto ha sottolineato Ramona Politanò, Employee Health Manager di Nestlé Group Italy, a margine della seconda edizione de “La Bussola della Scienza.

Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità”, l’iniziativa promossa da Healthcare Policy, spin-off di Formiche, con Multiversity e Nestlé alla Treccani di Roma. Ramona Politanò, Employee Health Manager Nestlé Group Italy, ha così parlato: “Il luogo di lavoro è sicuramente un luogo strategico per promuovere una cultura della prevenzione, perché è in grado di fornire informazioni scientifiche, autorevoli, utili e soprattutto comprensibili ai propri lavoratori.

Questo fa sì che tali informazioni si traducano in una consapevolezza da parte del lavoratore, che poi può agire attraverso comportamenti concreti. Se l’azienda lo mette anche in grado di adottare questi comportamenti sul luogo di lavoro, con attività concrete di promozione della salute o iniziative di prevenzione, ecco che si crea una forte fiducia nella cultura della prevenzione, nella medicina e quindi anche nella scienza”.