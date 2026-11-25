Roma, 25 nov. (askanews) – Accompagnare i progressi della ricerca medica con una comunicazione scientificamente solida, chiara e accessibile è decisivo per contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza. Ne ha parlato Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive all’Università di Roma Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità, a margine della seconda edizione de “La Bussola della Scienza.

Orientarsi tra (falsi) miti e post-verità”, l’iniziativa promossa da Healthcare Policy, spin-off di Formiche, con Multiversity e Nestlé alla Treccani di Roma. Le parole di Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive Università di Roma Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità: “Noi ricercatori non riusciamo più ad avere l’autorevolezza per essere creduti ed apprezzati.

Evidentemente il mondo che ci sta intorno ci richiede altre cose, altri modi di comunicare quella che è la ricerca. Ed effettivamente questo è difficile, quindi vuol dire proprio andare in una nuova direzione e imparare anche noi a comunicare nel modo giusto quello che ricerchiamo e quello che noi troviamo. Questo credo che sia l’elemento fondamentale.

Perché la scienza non è cambiata, la ricerca continua ad avere gli stessi strumenti, le stesse modalità. È il modo di comunicare la scienza che è profondamente cambiato in un mondo in cui, evidentemente, insisto, quell’autorevolezza che il ricercatore, che lo scienziato ha sempre avuto, non è più scontata, non è più concessa e quindi questo credo che sia il nuovo modo e la nuova direzione che la bussola ci deve indicare”.