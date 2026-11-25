Verona, 25 nov. (askanews) – “Siamo in una fase molto importante, perché abbiamo terminato il PNRR. È stato fatto un grande upgrade tecnologico delle pubbliche amministrazioni in generale e, quindi, anche dei sistemi dei Comuni. Questo upgrade tecnologico deve però trasformarsi in valore per i cittadini. Quindi deve realmente avere un impatto semplificando la vita dei cittadini, perché i Comuni affrontano problemi molto concreti: dalla manutenzione delle strade, alle rette scolastiche, fino alla tassa sui rifiuti.

È quindi importante che imprese e istituzioni lavorino insieme proprio su questo ambito, cioè passare da un approccio tecnologico a un approccio di ecosistema e un approccio data driven che permetta realmente di progettare e realizzare servizi digitali che vanno incontro al cittadino e ne semplificano la vita”. Lo ha detto Fabio Meloni, CEO di Deda Next, intervistato da askanews a Verona alla giornata di apertura della 43esima Assemblea Nazionale dell’Anci.