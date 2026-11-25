Milano, 25 nov. (askanews) – Una pittura che crea lo spazio intorno a sé, evocando sensazioni e corpi, gesto e pensiero. Negli spazi, estremamente eleganti bisogna dirlo, della galleria Thaddaeus Ropac a Milano è aperta la mostra “Minna’s Bedroom” dell’artista austriaca Martha Jungwirth, nata dalle visite all’appartamento e studio di Sigmund Freud a Vienna, dove è nata la psicanalisi.

“Come sempre in tutti i suoi lavori – ha detto ad askanews Elena Bonanno di Linguaglossa, Executive Director della galleria – è un lavoro molto fisico, lei incamera delle emozioni che poi ritrasforma nel suo tratto pittorico. Dunque è un lavoro introspettivo e fisico allo stesso tempo e questa selezione di opere è legata proprio a questa sua esperienza.

Ha sempre usato una palette sua di colori, poi è un caso che qui sia molto più rosa molto più fucsia e rosso sicuramente è legato a un’esperienza umana”.L’atmosfera psicanalitica permea la mostra, e lo fa in modi sottili, arrivando a risultati “tra il controllato e l’incontrollato” che hanno una indiscutibile forza emotiva. “Martha Jungwirth – ha aggiunto Thaddaeus Ropac – è un’artista che ha, in un certo senso, ridefinito la pittura astratta attraverso l’inserimento di contenuti figurativi.

Ogni volta che sceglie un tema per una mostra, il risultato è sempre qualcosa di assolutamente sorprendente. E Freud, naturalmente, è una figura profondamente legata a Vienna, ma anche a tutto ciò che il XX secolo ha prodotto. Si pensi alla figura di Minna, sua cognata, che viveva con loro nel contesto viennese in cui erano inseriti. Per accedere alla sua camera da letto, bisognava passare attraverso quella di Sigmund Freud e di sua moglie. Questa particolare costellazione, che riflette la condizione umana, è esattamente ciò che, a mio avviso, l’artista ha voluto esplorare in questa mostra. È un esempio perfetto dello stile di Jungwirth: individuare un contenuto e declinarlo in una direzione del tutto inedita”.La materia della psicanalisi è fatta di ciò di cui sono fatti i sogni, nello stesso modo la pittura di Martha Jungwirth è fatta di mistero e presenza, di profondità e incertezza. E quando guarda al mondo di Freud diventa ancora più interessante.