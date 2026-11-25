Verona, 25 nov. (askanews) – “Essere qui oggi significa riconfermare un impegno che con ANCI abbiamo sancito in un protocollo nel 2025, che rafforza ancora di più quello che è un rapporto storico che non è più fatto solo di finanziamento, ma è fatto di consulenza, di aiuto nella progettazione, di aiuto nell’attuazione, quindi non è più solo ed esclusivamente denaro della cassa, ma è una forma di supporto intelligente, che riflette il modello che è stato introdotto con il PNRR: un approccio alla progettualità in cui si è attenti alle priorità, si è attenti all’impatto, si è attenti alle modalità di attuazione e alla rendicontazione, che è un modo, lasciatemi dire, evoluto di gestire la finanza locale per la quale la cassa è qua oggi per dire: ci siamo”.

Lo ha detto ad askanews il presidente di Cdp – Cassa depositi e prestiti, Giovanni Giorno Tempini, nel contesto della presenza all’annuale Assemblea dell’ANCI.