Il documentario Chiara è disponibile su Netflix da lunedì 23 novembre 2026 e riporta al centro il caso del Pandoro Gate. Il film, di Carmen Vogani, è diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy. Ripercorre tre passaggi: il Pandoro Gate, il procedimento giudiziario e la fine del matrimonio con Fedez. Il racconto è affidato al punto di vista di Chiara Ferragni.

Il ritorno del caso ha riacceso il confronto con selvaggia lucarelli, la giornalista che nel 2022 aveva sollevato i primi dubbi sulla campagna natalizia di Balocco e Ferragni. Lucarelli aveva scritto un libro sulla vicenda e, sulla sua partecipazione al film, ha risposto con più interventi pubblici.

Il rifiuto di Selvaggia Lucarelli e la replica di Chiara Ferragni

Commentando la scelta di Lucarelli di non partecipare al documentario, Ferragni ha detto: «Avrà avuto i suoi motivi per cui ha deciso di non farlo». Secondo l’imprenditrice, la giornalista avrebbe potuto cambiare atteggiamento se avesse accettato di essere intervistata nel suo podcast, cosa che Lucarelli non ha mai fatto. Lucarelli ha smentito di averla mai invitata nel podcast e ha detto che avrebbe voluto incontrarla in privato per spiegarle che la sua inchiesta non era una questione personale.

Ferragni, a sua volta, non ha mai voluto questo incontro.

Nella sua newsletter, Lucarelli ha spiegato che i produttori le avevano proposto un ruolo rilevante accanto a Ferragni. Le era stato detto: «Sarete solo tu e lei». Lucarelli ha scritto di aver capito che il progetto sarebbe stato soprattutto il racconto della caduta e della rinascita dell’imprenditrice, con lei nel ruolo dell’antagonista. Ha rifiutato dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro. Secondo lei, il film avrebbe dovuto approfondire il potere degli influencer e il sistema che consente loro di vendere qualsiasi cosa sfruttando la propria immagine.

Lucarelli ha precisato di non avere ancora visto il documentario. Ha scritto: «Il documentario non l’ho ancora visto, ma da quel che mi dicono di verità ce ne sono poche. Mi riservo di fare fact checking appena posso».

Le critiche di Lucarelli al documentario

Con un primo commento sulle storie Instagram, Lucarelli ha affermato che Ferragni si preparava da tempo a una «scontata operazione» dal titolo «la mia verità», aggiungendo che l’imprenditrice dice di essere cambiata. Lucarelli ha inoltre scritto che, se Ferragni fosse davvero cambiata, non avrebbe aspettato per trasformare la sua storia in un contenuto su piattaforma.

Lucarelli sostiene che Ferragni abbia passato tre anni a sottrarsi alle domande dei giornalisti e a dire che i consumatori avevano frainteso la vicenda. Ha anche ricordato un dettaglio dal giorno della sentenza: in tribunale aveva notato qualcuno che riprendeva Ferragni con il cellulare, e da lì è nato il sospetto che stesse preparando un documentario.

Nella sua replica, Ferragni ha detto: «Io sono andata avanti e non mi serve più parlare di Pandoro Gate, lei sta ancora lì, nel tentativo pure di trasformarlo in qualcosa di cute». Ha anche affermato: «Scrive di me da anni, ho notato astio e fervore».

Il caso Balocco e il percorso giudiziario

Nel dicembre 2022, sugli scaffali c’era il Pink Christmas, un pandoro Balocco in edizione speciale con il marchio di Ferragni. La campagna richiamava il sostegno all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un macchinario per la cura di bambini con osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Balocco aveva versato all’ospedale 50 mila euro nel maggio 2022, mesi prima del lancio commerciale di novembre, e la somma non dipendeva dalle vendite.

L’Antitrust ha sanzionato nel dicembre 2023 Balocco, per 420 mila euro, e le società Fenice e TBS Crew, riconducibili a Ferragni, per complessivi 1,075 milioni di euro, per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, la comunicazione lasciava intendere che acquistando il dolce si sarebbe partecipato alla donazione. Il procedimento penale ha avuto un esito diverso: il 14 gennaio 2026, a Milano, Ferragni è stata prosciolta per mancanza di querela, dopo la riqualificazione del reato in truffa semplice. Il proscioglimento non equivale a un’assoluzione nel merito.