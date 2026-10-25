Punizioni per gli ultimi di Amici: tra disciplina e polemica

Punizioni per gli ultimi di Amici: tra disciplina e polemica

Amici lancia nuove sanzioni per gli ultimi: prove obbligatorie, -1 al punteggio, divieto di cellulare e pulizie, ma il pubblico è diviso.

La nuova stagione di Amici ha suscitato scalpore fin dal suo debutto. Dopo mesi di voci di corridoio, le modifiche al regolamento sono state confermate: chi chiude la graduatoria dovrà affrontare provvedimenti più severi rispetto al passato, quasi a trasformare il format in una vera e propria prova di resilienza.

Le nuove sanzioni introdotte per gli ultimi classificati

Il tavolo di produzione ha delineato una serie di misure pensate per “stimolare” i concorrenti in fondo alla classifica. Tra le più discusse troviamo: una prova artistica assegnata da un docente diverso dal proprio, un decremento di un punto nella gara successiva, il divieto di utilizzo del smartphone per un periodo che può arrivare a sette giorni, e l’obbligo di svolgere le pulizie sia nella casa degli allievi sia negli spazi della scuola per una settimana intera.

Per la categoria canto sono previste due ulteriori penalità: l’esclusione dalla prossima gara di inediti e la mancata pubblicazione del brano insieme ai compagni.

Prove artistiche decise da altri docenti

Quando un allievo è reputato l’ultimo, può essere chiamato a esibirsi con un brano scelto da un altro responsabile artistico. Sebbene la valutazione finale rimanga di competenza del proprio insegnante, la sfida extra è intesa a creare un clima di competizione più intenso e a mettere alla prova la capacità di adattamento del concorrente.

Penalità di punti e divieto di smartphone

Il -1 al punteggio della gara successiva rappresenta una sanzione immediata, capace di influenzare la classifica in modo significativo. Parallelamente, il ban dal cellulare vuole limitare le distrazioni digitali e costringere i giovani a concentrarsi esclusivamente sul lavoro artistico, un approccio che ha già diviso l’opinione pubblica.

Reazioni del pubblico e delle star del programma

I social hanno registrato una netta polarizzazione. Da una parte, alcuni spettatori applaudono la scelta, ritenendola un modo per insegnare responsabilità e disciplinare i giovani talenti. Dall’altra, molte voci denunciano una durezza eccessiva, soprattutto per le sanzioni “domestiche” come le pulizie, considerandole fuori luogo in un contesto prettamente artistico.

Critiche sulla dimensione disciplinare

Chi contesta il nuovo regolamento sostiene che il talent show, pur essendo una competizione, dovrebbe restare un laboratorio creativo e non trasformarsi in un “campo di addestramento”. La prospettiva di dover svolgere faccende domestiche o di essere privati del proprio smartphone per una settimana è vista da molti come una misura che supera i limiti del percorso formativo.

Impatto sui cantanti e sulla visibilità

Le due misure specifiche per la categoria canto hanno sollevato preoccupazioni concrete. L’esclusione dalla gara di inediti e la mancata pubblicazione del brano possono ridurre drasticamente le opportunità di streaming e di visibilità online, elementi fondamentali per una carriera emergente. Alcuni commentatori ritengono che questa pressione aggiuntiva possa spingere i cantanti a migliorare, mentre altri la interpretano come una scelta cinica volta a trasformare il percorso artistico in una sorta di “sopravvivenza” mediatica.