Sabato 24 ottobre Rai1 ha trasmesso la quarta puntata della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. La serata è stata ricca di colpi di scena: dal trionfo di una coppia al debutto di un’emozionante standing ovation, fino alla prima eliminazione della stagione.

Il pubblico ha potuto osservare le performance di tredici coppie, ognuna delle quali ha lottato per conquistare punti sia dal voto di casa sia da quello della giuria.

Alla fine del programma, la classifica generale ha confermato Alessandro Matri e Giada Lini come vincitori, mentre Massimo Ghini è stato il primo a lasciare il palco.

Vincitori, punteggi e voto della giuria

Matri e Lini hanno totalizzato 20 punti aggiunti ai voti della giuria, che saranno sommati nella prossima puntata. Grazie al contributo dei giudici, la coppia è passata dal sesto al primo posto con 73 punti.

Il tesoretto della puntata, suddiviso in tre parti, ha visto Francesca Fialdini premiarli, così come Rossella Erra ha favorito Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che hanno raggiunto il primo posto con 95 punti. Simona Ventura ha invece spinto Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli al secondo posto con 64 punti.

Eliminazione e reazioni in pista

La fase del ballottaggio ha opposto le coppie Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina e Massimo Ghini – Valentina Fiorini. Il voto del pubblico ha decretato l’uscita di Ghini, che ha totalizzato solo il 14 % dei voti, contro l’86 % di Ghione. Per il veterano non è stata attivata alcuna wild card, rendendo l’eliminazione definitiva.

La classifica completa si è chiusa con Noemi Bocchi e Giovanni Pernice al quarto posto (49 punti) e la coppia di Riccardo Rossi e Elisa Terrasi al undicesimo (34 punti). Tutte le coppie torneranno in pista nella quinta puntata, prevista per il prossimo sabato.

Momento emozionale: Monica Guerritore al centro dell’attenzione

Durante la stessa serata, l’attrice Monica Guerritore ha offerto un Charleston con il suo partner Luca Urso, guadagnandosi una standing ovation. Il pubblico, incluso il marito Roberto Zaccaria, ha applaudito all’unisono. La giuria ha assegnato a Guerritore il voto massimo, con Carolyn Smith che ha attribuito un 8, preservando i 10 per le prossime puntate. Questo riconoscimento ha sottolineato la capacità della concorrente di combinare tecnica e carisma.