Quando la celebre attrice italiana ha iniziato a ballare sul palco di Ballando con le Stelle, la curiosità del pubblico si è subito concentrata sul compenso dietro la sua presenza. I media hanno messo a fuoco cifre astronomiche, facendo girare voci di oltre quarantamila euro per puntata più ulteriori benefit. Tuttavia, le dichiarazioni successive di fonti più affidabili hanno fornito un quadro diverso, indicando un importo “onnicomprensivo” di 27 mila euro per ogni puntata, spese comprese.

Cachet effettivo di Ornella Muti: 27 mila euro a puntata

Secondo le informazioni emerse da una testata specializzata, l’attore percepisce 27 mila euro per ciascuna puntata di Ballando con le Stelle. La somma è indicata come “tutto incluso”, il che significa che nella cifra sono già inseriti i costi di viaggio, vitto, onorario dell’agenzia e ogni altra voce legata all’impegno televisivo.

Non è previsto alcun bonifico aggiuntivo per il personale di supporto dell’artista, né extra per trucco o parrucco, questi ultimi servizi essendo gestiti dalle maestranze della Rai come per tutti gli altri concorrenti.

Cosa comprende la cifra di 27 mila euro

Nel dettaglio, i 27 mila euro includono la quota destinata all’agenzia che rappresenta Ornella Muti, le spese vive sostenute durante le registrazioni, e la retribuzione netta dell’attrice.

La gestione dei trucchi e dei parrucchieri è affidata alle risorse interne della Rai, quindi non genera costi aggiuntivi per la stella del cinema. Questo modello di pagamento è lo stesso adottato per gli altri partecipanti, garantendo parità di trattamento e trasparenza nel bilancio del programma.

Le voci contrastanti: 40 mila euro più 4mila euro di extra

Il fuoco incrociato è iniziato quando una nota opinionista ha divulgato, tramite una newsletter, che Ornella Muti avrebbe firmato un contratto da 40 mila euro a puntata, a cui si sarebbero aggiunti 4 mila euro per il trucco e altri benefit. Queste cifre avrebbero fatto del suo ingaggio il più alto della storia recente di Ballando con le Stelle, superando di gran lunga le retribuzioni degli ex concorrenti e dei giudici.

L’affermazione è stata poi messa in dubbio da altre fonti, che hanno sottolineato come i 40 mila euro fossero una stima gonfiata e priva di fondamento contrattuale. In particolare, si è precisato che non esiste alcun secondo bonifico destinato al personale di supporto, né voci nascoste che si aggiungono al fine concessione. La discrepanza tra i due valori ha alimentato un acceso dibattito tra gli appassionati del programma.

Confronto con altri concorrenti: il caso Barbara d’Urso

Le speculazioni sul compenso di Ornella Muti hanno inevitabilmente riportato alla luce anche le cifre attribuite a Barbara d’Urso, giudice dello stesso show. Le indiscrezioni più diffuse parlavano di un ingaggio di circa 15 mila euro a puntata, ma altre dichiarazioni hanno ridimensionato la cifra a 10 mila euro per episodio. Anche queste cifre, seppur sostanzialmente inferiori a quelle della Muti, erano comunque considerate elevate rispetto alla media storica, che raramente superava i 5 mila euro per concorrente.

Il confronto evidenzia come i compensi varino notevolmente a seconda del ruolo (concorrente vs giudice) e della notorietà dell’intervistato. Tuttavia, il valore di 27 mila euro rimane uno dei più alti mai registrati per un concorrente, anche se non raggiunge il record ipotizzato di 44 mila euro che era stato inizialmente divulgato.

Il meccanismo di pagamento dei concorrenti di Ballando con le Stelle

Il contratto stipulato tra la produzione di Ballando con le Stelle e i partecipanti prevede che il compenso venga erogato direttamente dal produttore, non dalla Rai. Questo approccio consente al programma di disporre di un budget più flessibile, capace di includere voci di spesa importanti come l’affitto di studi, l’allestimento scenografico e gli onorari degli artisti. Il pagamento viene quindi suddiviso in un’unica tranche, comprensiva di tutti gli oneri accessori, evitando la necessità di bonifici separati per staff o servizi extra.

Nel caso specifico di Ornella Muti, la somma di 27 mila euro è stata definita come “importo lordo”, dal quale vengono trattenuti i costi di gestione dell’agenzia e le spese operative. Il risultato è che la cifra percepita netta dall’attrice è leggermente inferiore, ma comunque molto più alta rispetto alla media dei concorrenti standard.

Impatto sul dibattito televisivo e conclusioni

La rivelazione di un cachet più contenuto rispetto alle voci iniziali ha generato una discussione ampia tra i fan del programma e gli addetti ai lavori. Da un lato, la cifra di 27 mila euro conferma la capacità del format di attrarre talenti di alto profilo, garantendo allo stesso tempo una gestione economica più trasparente. Dall’altro, il confronto con le ipotetiche 40 mila euro ha mostrato come le notizie sensazionalistiche possano influenzare la percezione del pubblico.

In definitiva, il caso di Ornella Muti riassume le dinamiche tipiche dei grandi show televisivi: celebri personalità, cifre importanti, ma sempre dietro a un ordine contrattuale più complesso di quanto le prime indiscrezioni facciali possano suggerire.