La nuova stagione di “Uomini e Donne” ha regalato prime puntate degne del programma con un continuo chiacchericcio relativamente a quanto mostrato dai concorrenti. Le esterne sono tra gli elementi più apprezzati dal programma perché è fuori dallo studio che si cementano o si sgretolano le relazioni delle coppie.

Uomini e donne, la relazione tra Lory e Giorgia tra alti e bassi

Nel trono classico una delle coppie che più è stata sotto i riflettori è quella tra Lory, ex tentatore di Temptation Island e Giorgia.

I due infatti dopo aver deciso di darsi una possibilità sono andati in esterna e durante la registrazione la distanza tra i due è apparsa evidente, in particolare Giorgia non sembrava fidarsi di Lory che al contrario si è detto sincero rispetto ai propri sentimenti verso di lei.

Ecco che l’esterna finisce senza un verdetto vero e proprio e una volta rientrati in studio è arrivato il confronto visto nella puntata andata in onda oggi, 20 ottobre.

Uomini e donne dall’eliminazione-ripescaggio al no definitivo

Una volta in studio infatti Lory e Giorgia hanno modo di confrontarsi, dopo un battibecco lei decide per l’eliminazione del tronista che quindi è destinato a non diventare il compagno di Giorgia.

Ma ecco che arriva il colpo di scena, lei torna sui suoi passi e decide di dare a lui una seconda possibilità ma lui invece di accettare il secondo incontro opta per mollare tutto.

“Non è il contesto per me”, dichiara, come riporta TGCom24. Il tronista ed ex tentatore lascia a sorpresa il programma in anticipo aprendosi ad altre strade nel mondo dello spettacolo.

Per gli addetti ai lavori e per i fans questa sua decisione è stata bollata come una scusa per tirarsi indietro rispetto ai suoi sentimenti relativi a Giorgia e al programma. Quel che è certo è che la decisione farà parlare ancora per diverso tempo.