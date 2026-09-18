Giovanni Grazioso ha deciso di rompere il silenzio dopo le numerose indiscrezioni che lo hanno coinvolto nelle settimane successive alla fine di Temptation Island. L’ex fidanzato di Sabrina Soussi, con la quale ha lasciato il reality da single, ha affidato alle Instagram Stories un lungo sfogo per raccontare la propria versione dei fatti e chiarire alcuni aspetti della sua vita privata.

Per la prima volta, Grazioso ha ammesso pubblicamente di aver frequentato altre ragazze durante l’estate. Una confessione arrivata dopo che il suo nome era stato accostato a diverse donne, tra cui Elisa Vaccargiu e Cristiana Anania. “Ho messaggiato con delle ragazze, mi sono divertito, ho fatto qualche serata, ho avuto anche intimità con delle ragazze“, ha raccontato.

Giovanni ha però precisato di non aver mai avvertito la necessità di rendere pubbliche le sue frequentazioni, sottolineando come, dopo la fine della relazione con Sabrina, fosse ormai single.

Giovanni Grazioso: “A chi ho mancato di rispetto?”

Il punto centrale del suo intervento riguarda proprio le numerose voci circolate sulla sua vita sentimentale dopo la partecipazione al programma.

Giovanni Grazioso ha rivendicato il diritto di vivere le proprie esperienze lontano dai riflettori, ponendo una domanda precisa: “Ma a chi ho mancato di rispetto?“. Il 31enne ha poi ripercorso i momenti successivi alla registrazione di Temptation Island, avvenuta a metà giugno. Quando il pubblico ha assistito al suo falò di confronto con Sabrina e alla fine della loro relazione, infatti, i due erano già separati da alcune settimane.

“Dal 15 giugno sono uscito dall’isola che, come voi sapete, la mia storia è finita. Una storia importante, una storia bella“, ha spiegato Giovanni, tornando anche sulla sofferenza legata alla fine della relazione e alla scoperta del tradimento della compagna. Dopo la trasmissione, Grazioso ha dovuto confrontarsi anche con una popolarità che, a suo dire, non aveva messo in conto. L’affetto ricevuto dal pubblico e sui social avrebbe rappresentato per lui un sostegno importante in un momento difficile. “Tutto l’amore che ho ricevuto dalle persone, tutto l’amore che ho ricevuto dai bambini, tutto l’amore che ho ricevuto nei social mi ha dato coraggio“, ha raccontato.

Il rapporto con Sabrina dopo la fine della relazione

Nel suo sfogo, Giovanni ha parlato anche dell’attenzione ricevuta dopo il reality e del modo in cui questa abbia influito sul suo stato d’animo. Nonostante il sostegno del pubblico, ha ammesso di non essere riuscito inizialmente a vivere con piena serenità quel periodo. A pesare sarebbe stata soprattutto la percezione di una forte differenza tra l’affetto ricevuto da lui e quello rivolto all’ex fidanzata Sabrina. “Non ero felice del tutto, perché ho visto che io ho avuto troppo e Sabrina ha avuto… diciamo c’è stato un dislivello enorme“, ha spiegato.

Un sentimento che, secondo il suo racconto, sarebbe cambiato quando ha saputo che anche Sabrina aveva ritrovato la propria serenità. “Ho trovato la vera felicità e la vera serenità quando mi sono reso conto che lei era felice“, ha dichiarato. Le sue parole arrivano quindi nel tentativo di mettere ordine dopo settimane di gossip e indiscrezioni. Grazioso ha scelto di ribadire pubblicamente la propria posizione: la relazione con Sabrina era terminata e le frequentazioni successive appartenevano alla sua vita da single, che ha preferito mantenere il più possibile lontana dall’esposizione mediatica.